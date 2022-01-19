В Киев прибыл государственный секретарь США Энтони Блинкен: ВИДЕО

magictr | 19.01.2022 | Политика | Комментариев нет

К&К Киеву прибыл государственный секретарь США Энтони Блинкен: ВИДЕО

Энтони Блинкен прилетел в Украину. Фото: Reuters

В столице Энтони Блинкен встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой

Сегодня, 19 января, государственный секретарь США Энтони Блинкен прибыл с визитом в Киев. Здесь Блинкен встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, чтобы «подтвердить поддержку Соединенных Штатов суверенитета и территориальной целостности Украины».

В МИД Украины сообщили, что Дмитрий Кулеба наступления России и урегулирования конфликта.

Визит Блинкена

По данным Государственного департамента, из Киева Блинкен 20 января отправится в Берлин, чтобы обсудить возможный ответ на действия России. После этих двух поездок госсекретарь 21 января проведет встречу с главой МИД России Сергеем Лавровым в Женеве.

Напомним, в связи с рабочим визитом государственного секретаря США Энтони Блинкена 19-20 января возможные временные ограничения Киева.

Елена ПЕТРИШИН, «Вечерний Киев»

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