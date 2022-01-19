В Киев прибыл государственный секретарь США Энтони Блинкен: ВИДЕО
Энтони Блинкен прилетел в Украину. Фото: Reuters
В столице Энтони Блинкен встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой
Сегодня, 19 января, государственный секретарь США Энтони Блинкен прибыл с визитом в Киев. Здесь Блинкен встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, чтобы «подтвердить поддержку Соединенных Штатов суверенитета и территориальной целостности Украины».
В МИД Украины сообщили, что Дмитрий Кулеба наступления России и урегулирования конфликта.
Визит Блинкена
По данным Государственного департамента, из Киева Блинкен 20 января отправится в Берлин, чтобы обсудить возможный ответ на действия России. После этих двух поездок госсекретарь 21 января проведет встречу с главой МИД России Сергеем Лавровым в Женеве.
Напомним, в связи с рабочим визитом государственного секретаря США Энтони Блинкена 19-20 января возможные временные ограничения Киева.
Елена ПЕТРИШИН, «Вечерний Киев»