В Киев прибудут премьер-министры Великобритании, Польши и Нидерландов
Министерство иностранных дел Украины. Фото: Борис Корпусенко
Иностранные гости приедут в столицу, чтобы обсудить возможные пути укрепления оборонной способности Украины.
На этой неделе Киев одновременно посетят премьер-министры Великобритании Борис Джонсон, Польши — Матеуш Моравецкий и Нидерландов — Марк Рютте.
А уже за неделю в Украину приедут министры иностранных дел Германии и Франции. К слову, они совершат визит на Донбасс.
«Я призвал всех партнеров именно к этому, чтобы увидеть своими глазами, что такое война, что такое человеческие проблемы, с которыми люди там сталкиваются», — говорит < strong>министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Отметим, что глава МИД Украины поручил всем посольствам Украины сосредоточиться на вопросе усиления обороноспособности страны и привлекать все, что усиливает Вооруженные Силы Украины. Следовательно, только за последний месяц в «Борисполь» доставили три партии американского оружия. Тем временем мэр Киева Виталий Кличко собрал заседание относительно мероприятий по организации территориального. обороны каждой области в случае дальнейшей агрессии России.
В городе также продолжается набор в состав Сил территориальной обороны. Чтобы попасть туда, нужно позвонить по номеру справочной службы КГГА — 15-51. Там специалисты объяснят, что нужно делать, куда обратиться. В списке документов — характеристика с места работы, копия военного билета, справка из МВД об отсутствии судимости, справка от психиатра и нарколога.
Даша ГРИШИНА, «Вечерний Киев»
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