В Киев на этой неделе вернутся настоящие морозы
Днем ожидается до 11 градусов мороза. Фото: Михаил Марков
На этой неделе в столице существенно похолодает. Ночью ударят морозы до -15 градусов, но без снега.
По прогнозу Укргидрометцентра, в понедельник днем, 10 января, на дорогах будет гололедица. Столбики термометров покажут от 1 до 3 градусов мороза. Будет дуть холодный северо-западный ветер 7-12 метров в секунду. Снега уже не предполагается.
Такая же погода ожидается в Киеве во вторник, 11 января. Но наконец из-за облаков выглядывает солнышко. Морозы ударят в ночь на среду, 12 января. Столбики термометров покажут до -14 градусов, а ночью на четверг, 13 января — до -15.
Прогноз погоды в Киеве от Укргидрометцентра
В среду днем будет от -9 до -11 градусов. Так же мороз будет щипать за щеки киевлян на праздник Маланки (Щедрый вечер) в четверг. Также в этот день, 13 января, возможно, выпадет немного снега. Впрочем, с пятницы, 14 января, температура воздуха будет постепенно повышаться. На Василия уже ожидается от 5 до 7 градусов мороза, Тем временем в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского сообщили интересные температурные рекорды, установленные погодой в Киеве в разные годы 9 января. Так, за 140 лет наблюдений теплее всего было в 2005 году (+8,9 градуса), а холоднее в предвоенном 1940-м (-29,2). В минувшее воскресенье, 8 января, зима подсыпала стол снег. Улицы убирали около 140 единиц спецтехники Киевавтодора и 330 коммунальщиков.
Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»