В Киев на этой неделе придут настоящие морозы, но ненадолго
В понедельник ожидается небольшой снег. Фото: Борис Корпусенко
На этой неделе в столицу наконец-то приедет настоящая зима, с морозами и не мокрым снегом. А сегодня утром, 20 декабря ожидается гололедица.
По прогнозу Укргидрометцентра, в понедельник в Киеве будет дуть северо-западный ветер 5-10 метров в секунду, возможен небольшой снег. Столбики термометров покажут днем от 0 до 2 градусов мороза. Впрочем, после 17 часов температура воздуха начнет стремительно снижаться.
По словам синоптика Наталки Диденко, к вечеру 20 декабря в Киеве уже будет от 5 до 8 градусов мороза. Со вторника, 21 декабря, похолодание в столице усилится. На неделе ночью ожидается от 11 до 13 градусов мороза, днем от -6 до -8. Хотя и будет морозно, однако, по крайней мере, в среду и четверг киевлян ждут солнечные дни.
Прогноз погоды в Киеве от Укргидрометцентра
«Под выходные наши столичные носы вернутся к естественному, несинему, цвету, слезы перестанут бежать от мороза, шапку можно будет сдвинуть с глаз привычная «европейская» зима, ведь с 24 декабря предполагается потепление», — написала Наталья Диденко на своей странице в Facebook. В выходные в Киеве уже ожидается плюсовая температура. Остатки снега смоют дожди, которые вероятны в субботу и воскресенье.
Между тем в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского сообщили интересные температурные рекорды, установленные погодой в Киеве в разные годы в День святого Николая. Так, за 140 лет наблюдений теплее всего 19 декабря было совсем недавно, а именно в 2019 году (+11, 3 градусов), а самое холодное в 1994-м (-20,3). Киеве с 20 декабря откроют 44 пункта обогрева.
Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»