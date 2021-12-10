В Киев идет потепление и сильный ветер
Порывы ветра будут прохладными. Фото: Михаил Марков
Треть декабря уже позади, однако снега и мороза в ближайшие дни ожидать не стоит. Сегодня в столице потеплеет, но предполагается прохладный ветер юго-восточного направления.
В пятницу, 10 декабря, в столице существенно потеплеет — днем до +7- +8 градусов. Впрочем, погода будет все еще пасмурной и сырой, осадки маловероятны. Ночью и утром возможен туман.
Ощущение холода принесет сильный ветер юго-восточного направления, 7-12 м/с.
Погода от Укргидрометцентра.
также будут теплыми, а Андрея, 13-го декабря, прискачет в Украине очередное похолодание»,— предупреждает синоптикиня Наталья Диденко.
Несколько дней подряд благодаря ледяному дождю киевляне наблюдают живописные картины прямо посреди улиц и парков<. /p>
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»