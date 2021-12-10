В Киев идет потепление и сильный ветер

magictr | 10.12.2021 | Новости | Комментариев нет

К Киеву идет потепление и сила

Порывы ветра будут прохладными. Фото: Михаил Марков

Треть декабря уже позади, однако снега и мороза в ближайшие дни ожидать не стоит. Сегодня в столице потеплеет, но предполагается прохладный ветер юго-восточного направления.

В пятницу, 10 декабря, в столице существенно потеплеет — днем ​​до +7- +8 градусов. Впрочем, погода будет все еще пасмурной и сырой, осадки маловероятны. Ночью и утром возможен туман.

Ощущение холода принесет сильный ветер юго-восточного направления, 7-12 м/с.

К Киеву идет потепление и сильный ветер

Погода от Укргидрометцентра.

также будут теплыми, а Андрея, 13-го декабря, прискачет в Украине очередное похолодание»,— предупреждает синоптикиня Наталья Диденко.

Несколько дней подряд благодаря ледяному дождю киевляне наблюдают живописные картины прямо посреди улиц и парков<. /p>

Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»

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