В Киев доставили гуманитарную помощь из Португалии
Гуманитарную помощь получают киевляне в сложных жизненных ситуациях. Фото: Иван Степурин
30 марта в столицу прибыла масштабная гуманитарная помощь, которую через львовских коллег передали португальские благотворители. В городе получить ее нуждающимся помогают фонды «Твоя Доброта», «Родная Оболонь» и Институт Голды Мейер.
Сотрудничество и взаимодействие удалось наладить во Львове, благодаря волонтеру из Киева Николаю Веревкину иУльяне Дейнеку, основательнице Международного фонда «Патриот».
«Сейчас я на Западной Украине, где благодаря Ульяне организовали эту помощь, — рассказал Николай. — Ульяна Дейнека с 2014 года является волонтеркой, во время Майдана спасала жизнь, основала благотворительный фонд, который помогает нуждающимся. Киев находится фактически на линии фронта, решили направить тулы эту помощь».
По его словам, за поддержку стоит поблагодарить жителей Португалии и лично Jose Marques da Costa.
помощь получают киевляне в сложных жизненных ситуациях. Фото: Иван Степурин
Помощь прибыла из Португалии. Фото: Иван Степурин
Помощь прибыла из Португалии. Фото: Иван Степурин
Помощь прибыла из Португалии. Фото: Иван Степурин
Гуманитарная помощь — медикаменты, продукты, детское питание, одежда — прибыла сначала во Львов, а оттуда ее отправили в столицу. В городе получить ее киевлянам помогают Международный благотворительный фонд «Твоя Доброта», фонд «Родная Оболонь» и Институт развития гражданского общества им. Голди Меир.
«Родная Оболонь» уже помогла 4 тысячам киевлян, а Институт на постоянной основе работает на 700 пенсионеров и многодетных семей. Фонд «Твоя Доброта» взял под опеку 25 ветеранов киевской культуры, среди них – писатели, народные артисты и художники, заслуженные деятели культуры, – рассказал руководитель фонда «Твоя Доброта» Иван Степурин. — Каждая баночка, каждый пакет и каждая упаковка лекарства будет доставлена конечному адресату-человеку, который попал в тяжелую жизненную ситуацию. Я лично участвую в развозе груза по Киеву».
Обращаться за поддержкой в фонд «Родная Оболонь» можно по телефону +380 (99) 144 92 48 или по почте [email >
Напомним, более 500 тонн продуктов привезли в Киев из Литвы. Благотворительный фонд литовский фонд Food for Ukraine совместно с торговой сетью Novus доставил в столицу 28 грузовиков продуктов для малозащищенных киевлян и лиц, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах.
Мария КАТАЕВА