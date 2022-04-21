В Киев Цифровой вернулись уведомления от коммунальных служб

magictr | 21.04.2022 | Новости | Комментариев нет

У&nb Киев Цифровой вернулись извещения от коммунальных служб

Киян сообщают о ремонтах и ​​авариях. Фото из открытых источников

Киевляне могут получать уведомления о коммунальных работах в доме.

В частности, касающиеся света, отопления, водо- и газоснабжения.

Как настроить оповещения: < /p>

Применение Киев Цифровой вернулись уведомления от коммунальных служб

  • Зайдите в ваш профиль и выберите «Адреса»
  • Выберите «Добавить адрес» и заполните необходимые поля
  • Позвольте получить уведомления в настройках приложения и смартфона

Недавно «Киев Цифровой» дополнили сервисом с данными всех городских пунктов мониторинга качества воздуха.

Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»

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