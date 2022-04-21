В Киев Цифровой вернулись уведомления от коммунальных служб
21.04.2022 | Новости | Комментариев нет|
Киян сообщают о ремонтах и авариях. Фото из открытых источников
Киевляне могут получать уведомления о коммунальных работах в доме.
В частности, касающиеся света, отопления, водо- и газоснабжения.
Как настроить оповещения: < /p>
- Зайдите в ваш профиль и выберите «Адреса»
- Выберите «Добавить адрес» и заполните необходимые поля
- Позвольте получить уведомления в настройках приложения и смартфона
Недавно «Киев Цифровой» дополнили сервисом с данными всех городских пунктов мониторинга качества воздуха.
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»