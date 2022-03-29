В КГГА сообщили о качестве воздуха в Киеве сегодня
Киев. Иллюстративное фото из открытых источников
По состоянию на 8 час 29 марта качество воздуха в столице удовлетворительное. Превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ не обнаружено.
Во всех районах Киева работают датчики анализа воздуха, объединившие в городскую систему контроля за качеством воздуха. В настоящее время работают 46 индикативных приборов, которые дополнили уже установленные референтные станции.
По данным с постов мониторинга превышения предельно допустимых концентраций (ПДК) не выявлено. качество воздуха определяется концентрацией мелкодисперсной пыли фракции 2,5 мкм.
По состоянию на 8 час на левом берегу Киева содержание в воздухе загрязняющих веществ имеет следующий состав:
взвешенные частицы (пыль)— 56 ,7 мкг/м3 (ПДК — 500), оксида азота — 0,8 мкг/м3 (ПДК — 400), диоксида азота — 13,8 мкг/м3 (ПДК — 200), диоксида серы 9 (ПДК — 500), оксида углерода — 224 мкг/м3 (ПДК — 5000), озона— 70,0 мкг/м3 (ПДК— 160), формальдегида — 7,2 мкг ,1 мкг/м3 (ПДК — 8).
Ситуация на правом берегу Киева с содержанием загрязняющих веществ следующая:
взвешенные доли (пыль) — 61,2 мкг/м3 (ПДК — 500), оксида азота — 1,0 мкг/м3 (ПДК — 400), диоксида азота — 8,4 мкг/м3 (ПДК — 200), диоксида серы — 13, 9 мкг/м3 (ПДК — 500), оксида углерода — 349 мкг/м3 (ПДК — 5000), озона— 82,1 мкг/м3 (ПДК — 160). что в столице работают посты мониторинга качества воздуха.