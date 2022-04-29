В КГГА рассказали, сколько маршрутов общественного транспорта курсирует в столице
В Киеве работает 62 автобусных маршрута
Общественный транспорт работает в режиме военного положения.
В столице работает 62 автобусных, 16 трамвайных и 25 троллейбусных маршрутов. Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГАНиколай Поворозник.
«Наземный транспорт запущен в тех местах, где это возможно и с максимальным сохранением оборонных конструкций и фортификационных сооружений. Ведь для нас остается в приоритете — оборона города и безопасность киевлян», — подчеркнул Николай Поворозник.
Да, КП «Киевпасстранс» осуществляет перевозку:
- на 62 автобусных маршрутах общим количеством почти 140 автобусов;
- на 16 трамвайных маршрутах общим количеством почти 70 трамваев;
- на 25 троллейбусных маршрутах общим количеством 77 троллейбусов.
Частные перевозчики осуществляют перевозки на 74 маршрутах общим количеством почти 400 автобусов. Через мостовые переходы на сегодняшний день происходит движение 16 автобусных маршрутов, на которых работает 98 автобусов.
Наземный пассажирский транспорт курсирует с 07:00 до 21:00.
С перечнем актуальных маршрутов можно ознакомиться по ссылке.
Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»