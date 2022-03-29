В КГГА рассказали, как прошла ночь в Киеве и какие мосты сегодня открыты
Столичные памятники защищают от вероятных вражеских обстрелов. Фото: Борис Корпусенко
Ночь против 29 марта столицы прошла спокойно. Для проезда открыты Северный и Дарницкий мосты.
Работает инфраструктура города: коммунальщики, транспортники, медики и спасатели. Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.
«Городам предоставляются все коммунальные услуги. В столице работает коммунальный транспорт, продовольственные магазины, аптеки, банки, заправки, автосервисы, миниярмарки и столичные рынки», — сказал Николай Поворозник.
По его словам, о работе частных заведений можно узнать в приложении «Киев Цифровой» на карте работающего бизнеса.
«В столице к Wi-Fi подключены почти 700 укрытий. Это позволит школьникам активно приобщиться к онлайн обучению, которое стартовало в столице вчера, 28 марта», — рассказал первый заместитель председателя КГГА.
Николай Поворозник добавил, что для автомобильного сообщения левого и правого берега Киева будут работать сегодня Северный и Дарницкий мосты. «Традиционно обращаюсь к водителям, чтобы пропускали машины скорой помощи и машины с гуманитарной помощью», — сказал он. .
Кроме того, в городе продолжается активная работа по озеленению, несмотря на то, что Киев живет в условиях военного положения.
«700 озеленителей убирают зеленые зоны, проводят весенний уход за деревьями и кустами, удаляют аварийные и сухостойные деревья и, конечно же, высаживают новые»,— рассказал Николай Поворозник.
За него словами, в теплицах выращивают цветы, которые впоследствии высадят в столичных парках, скверах, бульварах и на площадях. Не прекращают заботиться и о столичных лесах. Николай Поворозник призвал горожан не курить сухостой, ведь за это предусмотрены штрафы. Также из-за пожарной опасности запрещено ходить в столичные лесопарковые зоны за пределами жилых микрорайонов.
Между тем в Генштабе ВСУ сообщили, что военные, защищающие Киев, продолжают боевые действия и контролируют ситуацию.
Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»