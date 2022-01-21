В КГГА рассказали, что построили по программе развития за год magictr | 21.01.2022 | Новости | Комментариев нет Похожие записи Информация о попытке похищения ребенка в садике Белой Церкви оказалась фейковою (ФОТО) Комментариев нет | Янв 25, 2019 Японская делегация посетила крупнейший полигон мусора на Киевщине (ФОТО) Комментариев нет | Авг 20, 2017 Волонтеры собрали деньги на тренажеры для реабилитационной учреждения «Наш дом» в Борисполе (ВИДЕО) Комментариев нет | Июн 26, 2018 Председатель Киево-Святошинской РГА Смирнова провела общественные слушания без общественности Комментариев нет | Окт 27, 2017 Об авторе magictr