В КГГА рассказали, что построили по программе развития за год

magictr | 21.01.2022 | Новости | Комментариев нет

У  построили по программе развития за год детсад на улице Бахмацкой. Фото КГГА <p>В столице прошлого года выполнили ряд строительных и ремонтных работ, предусмотренных Программой экономического и социального развития города Киева на 2021-2023 годы. В КГГА решили отчитаться перед киевлянами по этому поводу.</p> <p>В Департаменте экономики и инвестиций КГГА рассказали о работах на объектах коммунального подчинения — садах, школах, поликлиниках, инженерных сетях, жилых домах и на<br />. /p> </p> <p><strong>Учебные заведения</strong></p> <p>В Святошинском районе столицы завершили строительство детсада на улице Бахмацкой, 35.</p> <p>— на улице Радунской в ​​Деснянском районе города Киева завершены работы II пускового комплекса строительства дошкольного учебного заведения, в гимназии № 179 в Голосеевском районе, в средней общеобразовательной школе Соломенском районе, в общеобразовательном учебном заведении № 62 в Дарницком районе в части обустройства футбольного поля со искусственным покрытием и безопорным каркасно-тентовым накрытием,</p> <p>— завершен Иочеред реконструкции с пристройкой зданий и сооружений гимназии № 59 имени А. Н. Бойченко в Голосеевском районе, завершены капитальные ремонты в учреждениях образования столицы, в частности, в блок, 91 отремонтирована кровля в 47 заведениях, фасады 51 здания и в 77 учебных заведениях заменены окна. В целом, на проведение работ по капитальным ремонтам учебных заведений в 2021 году направлено 841,6 грн. ><strong>Медицина</strong></p> <p>Состоялась реконструкция нежилых помещений на улице Николая Закревского, 101- А для устройства амбулатории врачей семейной медицины, отремонтированы инженерные сети, в том числе кислородснабжения в 17 учреждениях, в группе. в 35 заведениях, 6 лифтов и помещений в 28 медучреждениях.</p> <p>В течение 2021 года проведено работ по капитальному ремонту заведений медицины на общую сумму 441,7 млн грн.</p> <p> коммунальное хозяйство</strong></p> <p>В 2021 году проводились работы по капитальному ремонту объектов жилищно-коммунального хозяйства. На них из городского бюджета направлено 1,8 млрд грн. Всего отремонтировано 1874 объекта ЖКХ:</p> <p>—279 лифтов,</p> <p>-109 индивидуальных тепловых пунктов,</p> <p>— заменено асфальтовое покрытие по 575 адресам,</p> <p> ></p> <p>— в 135 жилых домах заменены окна,</p> <p>— у 68 домах заменили кровлю</p> <p>— у 41 — отремонтировали лестничные клетки,</p> <p>— провели капитальные ремонты инженерных сетей в 80 жилых домах, электрических сетей — в 55,</p> <p>—Обустроено 216 игровых и 148 спортивных площадок возле жилых домов.</p> <p>В городе провели капитальные ремонты в 64 столичных парках и отремонтировали 8 бюветов. /p></p> <p>В рамках работ по реконструкции провели обновление тепловой сети на улице Старонаводницкая,</p> <p>— завершили противооползневые работы на склоне Батыевой горы на углу улиц Локомотивной и Краснодонской,</p> <p>— колумбарной стены на Лесном кладбище, ул. Крайняя, 3, построили артезианскую скважину малой продуктивности на улице Вышгородской, 10 в Оболонском районе. На углу улиц Михаила Грушевского и Петровской аллеи построены Мемориальный комплекс в борьбе за целостность и независимость Украины.</p> <p>В настоящее время идет реконструкция «зеленого театра» дворца культуры «Дарница. С осени прошлого года здесь приступили к капитальному ремонту. На финансирование работ Дарницкой РГА выделили средства из государственной субвенции.</p> <!-- adman_adcode_after --><!-- Yandex.RTB R-A-295084-1 --> <div id=

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