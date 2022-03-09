В КГГА ждут предложений по усовершенствованию приложения «Киев Цифровой»
Киев Цифровой. Фото: архив «Вечернего Киева»
Киян призывают оставлять отзывы и комментарии по применению «Киев Цифровой» и сервисов в столице.
Руководитель цифровой трансформации Киева (CDTO) и заместитель председателя КГГА Петр Оленич предложил оставлять отзывы и комментарии по работе приложения «Киев Цифровой» в своем Telegram-канале.
«Каких сервисов не хватает в Киеве в нынешней ситуации? Что нужно адаптировать или добавить в приложение „Киев Цифровой“? Пишите в комментарии»,— предложил Петр Оленич.
Напомним, что сейчас в «Киев Цифровой» есть уведомление о воздушной угрозе со специальным звуком. Также в приложении постоянно обновляют полезные карты для киевлян, в частности: какие продовольственные магазины и аптеки работают, точки продажи хлеба, работы зоомагазинов, расположение автоматов с бесплатной питьевой водой.
Загрузить приложение «Киев Цифровой» можно в >App Store или Google Play.
Также эти карты доступны и обновляются по ссылкам:
- карта продовольственных магазинов: https://bit.ly/kyiv-shops
- карта Гуманитарных штабов — https://cutt.ly/0AjSQya
- карта точек продажи хлеба — https://cutt.ly/gAjDyuV
- карта зоомагазинов — https://cutt.ly/fAjSSuK
- карта аптек — https://cutt.ly/GAqtqtN
Инна БИРЮКОВА, «Вечерний Киев»