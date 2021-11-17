В Канаде появится скульптура киевской княгини magictr | 17.11.2021 | Исскуство | Комментариев нет Похожие записи ПРАЦИВНКИКЫ МУЗЕЯ «БИТВА ЗА КИЕВ В 1943 ГОДУ» ПРОВЕЛИ УРОК МУЖЕСТВА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ ВИШГОРОДЩИНЫ Комментариев нет | Апр 24, 2017 Столичный центр искусства приглашает на юбилейную экспозицию Александра Яновича Комментариев нет | Ноя 15, 2021 Символы украинской песни Тарас Петриненко и Татьяна Горобец снова в Обухове Комментариев нет | Мар 20, 2017 Школа восточных танцев «Гюррем» приглашает на благотворительный концерт Комментариев нет | Фев 18, 2017 Об авторе magictr