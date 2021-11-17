В Канаде появится скульптура киевской княгини

magictr | 17.11.2021 | Исскуство | Комментариев нет

У Каннаде появится скульптура киевской кня /p>Скульптура княгини, подаренная польскому городу Кракову. </p> <p>Памятник дочери князя Ярослава Мудрого Анне Ярославне, которая в свое время стала королевой Франции, установят в Торонто.</p> <p>С предложением установления памятника выступил<strong> первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник</strong >, находясь в Торонто. Визит состоялся в рамках празднования 30-летия установления побратимских связей между Киевом и Торонто.</p> <p>Первый заместитель председателя КГГА объяснил, что именно Анна в свое время положила начало франко-украинским отношениям. Кроме Торонто, установить памятник предложено в Монреале.</p> <p>Также Николай Поворозник встретился с <strong>заместителем мэра города Майклом Томпсоном</strong> и обсудил пути дальнейшего сотрудничества между родственными городами. В частности, речь шла о проведении дней Киева в Торонто, а также дней Торонто в Киеве. Николай Поворозник также пригласил представителей мэрии Торонто принять участие в качестве почетных гостей в конференции «Киев 2035. Стратегия развития города», которая состоится 15 декабря.</p> <p>Напомним, что в рамках проекта «Путь королевы» происходит установление авторских реплик пом пам на пути Анны Киевской во Францию ​​и одновременное проведение ряда культурно-просветительских мероприятий. Так, памятники юной княгини установили в Кракове, Тулузе и Арлоне.</p> <p><strong>Ольга КОСОВА</strong>, «Вечерний Киев»</p> <!-- adman_adcode_after --><!-- Yandex.RTB R-A-295084-1 --> <div id=

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