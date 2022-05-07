В каждом районе в этом году приведут в порядок новую зеленую зону
Иллюстративное фото от Киевзеленстроя
В столице этого года приведут в порядок еще десять локаций, которые станут ухоженными скверами. В каждом районе появится новая зона отдыха, несмотря на непростую экономическую ситуацию и действие военного положения. Кроме того, в планах завершить капитальные ремонты в парках, которые начали в прошлом году.
Районные КП УЗН в ближайшее время должны определить одну локацию в каждом районе, которая сейчас находится не в лучшем состоянии, но вскоре будет превращена в хорошее место для отдыха. Следовательно, в Киеве появится еще 10 комфортных зеленых зон, в которых киевляне смогут отдохнуть.
«Также, при наличии финансирования, мы планируем завершить определенные объекты, реконструкция и ремонт которых были начаты до начала полномасштабной войны. Поэтому в этом году мы попробуем закончить те объекты, которые не нуждаются в больших капиталовложениях, и где осталось совсем немного, чтобы они начали функционировать сполна», — пояснил в интервью «Вечернему Киеву». ресурсов столицы Александр Возный. Полный текст интервью, где речь идет о последствиях боев за Киев для экологии, можно прочитать здесь. Ранее «Вечерний Киев» сообщил, что в Дарницком районе в апреле создали два сквера: на улице Ялтинской и Тростянецкой .
Екатерина НОВОРОННЯЯ, «Вечерний Киев»