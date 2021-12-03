В каждом районе Киева прибавится снегоуборочной техники
Уборка снега. Фото: Борис Корпусенко
Сегодня, 02 декабря, Киевсовет принял решение об увеличении уставных фондов управляющих компаний, обслуживающих жилищный фонд столицы.
Такое решение Киевсовета позволит в дальнейшем выделить финансирование на приобретение механической снегоуборочной техники, специализированных автомобилей для оказания аварийно-ремонтных услуг, прочистки ливнеходов, водостоков и дренажей, средств механизированной уборки и улучшения бытовых условий работников коммунальных предприятий.
align:justify;»Согласно действующему законодательству, стоимость услуг по управлению многоквартирным домом определяется по договоренности сторон, однако в настоящее время большинство собственников не создали ОСМД, ЖСК или не избрали управляющих, поэтому управляющие компании до вступления в силу новых договоров действующих.
В действующих договорах цена определена на уровне тарифа на услугу, которая не пересматривалась более трех лет. В последний раз стоимость услуг по содержанию домов и придомовых территорий корректировалась в 2017 году. Индекс инфляции потребительских цен за этот период составляет более 133%, что прямо влияет на способность предприятия закупать необходимые товары и материалы.
«Такая ситуация приводит к направлению львиной доли поступлений управляющих компаний исключительно на выплаты заработной платы работникам и обязательные платежи», — отметил депутат Киевсовета, первый заместитель председателя постоянной комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и топливно- энергетического комплекса Виталий Павлик.
Решение Киевсовета предусматривает увеличение размера уставных капиталов коммунальных предприятий в размере 10 миллионов гривен каждому за счет денежного взноса владельца:
- КП «Управляющая компания по обслуживанию жилищного фонда Дарницкого района г. Киева»;
- КП «Управляющая компания по обслуживанию жилого фонда Деснянского района г. Киева»;
- КП «Управляющая компания по обслуживанию жилого фонда Днепровского района г. Киева»;
- КП «Управляющая компания по обслуживанию жилищного фонда Оболонского района г. Киева»;
- КП «Управляющая компания по обслуживанию жилого фонда Печерского района г. Киева»; района г. Киева»;
- КП «Управляющая компания по обслуживанию жилого фонда Святошинского района г. Киева»;
- КП «Управляющая компания по обслуживанию жилого фонда Соломенского района г. Киева »;
- КП «Управляющая компания по обслуживанию жилого фонда Шевченковского района г. Киева».
Также, в Киеве уменьшили стоимость на теплоснабжение для жильцов многоквартирных домов, которые до сих пор не заключили договоры о предоставлении коммунальных услуг согласно действующему законодательству.
Инна БИРЮКОВА, «Вечерний Киев»