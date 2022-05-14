В живых вернулись только 8 из 40 захватчиков. Россия свозит в Крым военных, которых украинцы уничтожили на острове Змеиный
По данным ГУР, в севастопольской больнице переполнены отделения хирургии и травматологии, а из-за большой нагрузки в палатах ставят по 40 коек.
Событие: В Крым начали свозить убитых и раненых русских кафиров с острова Змеиный. Об этом сообщает Главное управление Министерства обороны Украины.
Детали и комментарии:«К оккупированному Севастополю свозят убитых и раненых российских военных, — говорится в сообщении. — Из 40 связистов ВС РФ, командированных на остров Змеиный, живыми вернулись лишь восемь. Одновременно эвакуированы тела 10 военнослужащих ВС РФ, дислоцирующейся в оккупированном Севастополе».
По данным ГУР, сейчас в севастопольской военной больнице переполнены отделения хирургии и травматологии. Из-за высокой нагрузки в палатах ставят по 40 коек. Кроме того, из-за большого количества раненых оккупанты Крыма требуют от предпринимателей отправлять работников в пункты сдачи крови. Донором может стать любой — никаких медицинских документов не требуется, обследования не проводят.
Также ГУР сообщает, что на местные «госпредприятия» поступило распоряжение отправлять в военкоматы определенное количество мужчин (зависит от общего количества работников). Крымчанам предлагают подписать контракты сроком от трех месяцев до одного года и обещают направить в Херсонскую и Запорожскую области.
читайте также: 79-е сутки войны: ВСУ отбили восемнадцать атак врага на Донбассе
Отметим, что с прошлой недели на Змеином активизировались бои. Украинские военные уничтожили на острове российские катера, системы ПВО, вертолет с десантом. 12 мая вблизи острова вспыхнул российский корабль «Всеволод Бобров». Советник главы ОП Алексей Арестович сообщил, что, по предварительным данным, он вез на остров системы ПВО.
О еще одном поражении врага сообщил советник главы МВД Антон Геращенко. Он обнародовал в Facebook видео того, как украинские защитники просто давят российские войска на переправе возле села Белогоровка Луганщины. «Это стратегически важное место, где рашисты безуспешно пытаются форсировать реку Северский Донец, понеся просто катастрофические потери, — написал Геращенко. — Там в течение трех дней наши ребята из 80-й, 79-й, 30-й, 58-й 17-й танковой бригады устроили оркам Сталинград и Курскую дугу одновременно!Глупые российские генералы, слепо выполняя приказ путина окружить до 9 мая хотя бы Лисичанск с Северодонецком, погнали на верную смерть тысячи своих.За это время россияне потеряли на локации и до 1500 солдат и офицеров! Из-за этой нашей Победы россияне были вынуждены остановить наступление на значительной части Восточного фронта». в районе Белогоровки сожгли многие орки.