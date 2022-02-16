В июле на Оболони будут соревноваться по плаванию и бегу

magictr | 16.02.2022 | Новости | Комментариев нет

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Во время чемпионата Украины на спринтерской дистанции в 2021 году. Фото: федерация триатлона

30 июля в Киеве состоится Чемпионат Украины по триатлону (акватлону) «Triatman Aquathlon».

Спортсмены будут стартовать и финишировать в зоне возле «Киевского водного стадиона». Соревнования будут состоять из двух этапов: плавание— акватория Оболонского залива и бега на Оболонской набережной и парке «Наталка».

Будет проводить их Федерация триатлона Украины. Соревнования состоятся в соответствии с Единым календарным планом физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий Украины на 2022 год.

За последнее десятилетие триатлон стал очень популярным, модным и престижным. Относительно молодой вид спорта стремительно завоевывает Украину. Все больше людей записываются на тренировки в клубы и команды, проводятся официальные соревнования и создаются федерации. В 2000 году триатлон стал олимпийским видом спорта.

Кстати, во время таких соревнований власти столицы всегда обеспечивают дежурство медиков и специальных подразделений, а также патрулирование спасателей подразделения «Плесо» на лодке.

Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»

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