В июле на Оболони будут соревноваться по плаванию и бегу
Во время чемпионата Украины на спринтерской дистанции в 2021 году. Фото: федерация триатлона
30 июля в Киеве состоится Чемпионат Украины по триатлону (акватлону) «Triatman Aquathlon».
Спортсмены будут стартовать и финишировать в зоне возле «Киевского водного стадиона». Соревнования будут состоять из двух этапов: плавание— акватория Оболонского залива и бега на Оболонской набережной и парке «Наталка».
Будет проводить их Федерация триатлона Украины. Соревнования состоятся в соответствии с Единым календарным планом физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий Украины на 2022 год.
За последнее десятилетие триатлон стал очень популярным, модным и престижным. Относительно молодой вид спорта стремительно завоевывает Украину. Все больше людей записываются на тренировки в клубы и команды, проводятся официальные соревнования и создаются федерации. В 2000 году триатлон стал олимпийским видом спорта.
Кстати, во время таких соревнований власти столицы всегда обеспечивают дежурство медиков и специальных подразделений, а также патрулирование спасателей подразделения «Плесо» на лодке.
Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»