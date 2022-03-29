В Ирпене кафиры убили родителей главного дирижера Львовской оперы
Владимир и Надежда. Фото со страницы Ивана Чередниченко
Владимира и Надежду убили возле собственного дома.
Несколько дней главный дирижер Львовской оперы Иван Чередниченко пытался разыскать родственников, которые не выходили на связь. Была надежда, что телефоны просто разрядились…
«Друзья, всем безгранично благодарен за помощь в поиске и поддержку… но, к сожалению, волонтеры, которые были возле нашего дома, подтвердили, что моих родителей безжалостно убили российские мерзости … Прошу помолиться за души невинно убиенных Надежды и Владимира…»,— написал Иван Чередниченко в соцсети.
О смерти родителей дирижер узнал в день, когда уволили Ирпень. десятки сообщений с сочувствиями и словами поддержки
«Вот настоящее лицо россии. Еще раз повторяю. Ни один какцапский артист не будет петь и не выступать в театрах Запада. Все любители путлера, щеголявшие фоточками, все путлеровские орденоносцы, все участники кремлевских концертов, все певцы ртом в оккупированном Крыму — родителей Ивана убили. Земля будет гореть под вашими ногами. Вам не будет покоя ни днем, ни ночью. Вы заберетесь в своем порошке и ноги вашей на Западе не будет. Чувствуйте себя. Российская мафия в классическом музыкальном искусстве будет уничтожена»,— написал гневный пост советник ректора Киевской консерватории Юрий Луценко.
Многие галереи, музеи и театры расторгают контракты с российскими художниками и фонари нападения россии на Украину. Так киевлянка Людмила Монастырская будет петь в Нью-Йорке вместо россиянки, не осудившей действия Путина. Ранее от обстрела рашистов погиб солист балета Национальной оперы Украины Артем Дацишин.
Наталья МАРКИ, «Вечерний Киев»