В Ирпене и Киеве в поддержку Украины выступит известный литовский пианист
Дариус Мажинтас прибыл в Украину и сыграет проницательные ноктюрны Шопена. Фото со страницы исполнителя
Дариус Мажинтас прибыл в Украину и сыграет проницательные ноктюрны Шопена в разрушенном войной Ирпене и киевском военном госпитале, проявившего любовь к Украине, глубокое уважение к защитникам и мирным. Украины и украинского народа канадская федеральная благотворительная организация Looking at the Stars Foundation организует как символический подарок два концерта классической музыки городам-героям Киеву и Ирпеню.
Исполнитель — Дариус Мажинтас, вице-президент и художественный руководитель канадского Фонда «Looking at the Stars» в Европейском Союзе, выпускник Литовской академии музыки и театра, лауреат многочисленных национальных и международных премий. Благодаря своей исключительной музыкальной отзывчивости и таланту, а также формам выражения и уникальным интерпретациям, имеет признание в Литовской Республике и мире.
26 апреля 11:00 концерт пройдет рядом с Центральным зданием культуры в Ирпене, что по улице Соборная, 183. Центральный дом культуры в Ирпене — памятник культуры. В его разрушенном помещении сейчас можно видеть металлические каркасы двух сгоревших фортепиано.
27 апреляДариус сыграет для врачей и пациентов Центрального военного госпиталя в Киеве.
Оба события будут записаны на видео, а затем опубликованы в социальных сетях.
Напомним, 21 апреля Ирпенскую общину поддержал выступлением группа-участник Евровидения-2022 от Украины «Kalush Orchestra».< /p>
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»