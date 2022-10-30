В иранском беспилотнике нашли украинские детали. Как они туда попали?
В России для комплектования военной техники разбирают на запчасти даже электромолокоотсосы.
Фото: скриншот из сюжета военного телевидения A A+ A++ События: В иранском беспилотнике Mohajer-6, который российские оккупанты применяли против Украины, нашли детали иностранного комплектования. Среди них, в частности, и компонент украинского производства. Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины в сюжете военного телевидения Украины.
Детали и комментарии:«Иранский беспилотник удалось подстрелить над Черным морем, вблизи Одессы более месяца назад. Его поражение произошло из-за того, что обломок украинской ракеты попал в масляный картер двигателя Mohajer. Цилиндр двигателя взорвался, но сам беспилотник остался целым. Поэтому его разобрали и изучили. Специалисты военной» разведки нашли доказательства его иранского происхождения, в том числе надписи на фарсе в аппарате.
Эксперты сравнили найденный квадрокоптер с ранее представленными дронами компании-производителя. Выяснилось, что его комплектование на три четверти является американским. Также там были установлены отдельные детали из Японии, Китая, Швеции, Австрии.
«Есть даже украинского производства – один компонент, но он есть. Сейчас наши службы узнают, как он туда попал», – заметил представитель военной разведки.
читайте также: Канада и Норвегия ввели новые санкции против России. Что они предсказывают?
Как утверждают журналисты военного телевидения, все эти составляющие – гражданские и купить их может любой желающий. Поэтому и Mohajer проигрывает по характеристикам конкурентам.
Между тем в России после введения санкций нечем комплектовать военную технику. Потому разбирают на запчасти импортные стиральные машины, холодильники и даже электрические молокоотсосы. Об Это пишет в Telegram-канале руководитель Офиса президента Андрей Ермак. По его словам, в России сейчас нет четкой разницы между гражданским и военным использованием разного рода компонентов, чипов. обрезали россиянам доступ к западным технологиям, поэтому они ищут чипы для применения их впоследствии в военных целях там, где могут. написал Ермак и призвал мир отреагировать на то, что Российская Федерация на фоне значительных потерь могла начать разбирать импортируемую бытовую технику, чтобы использовать ее запчасти для войны против Украины.