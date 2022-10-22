В Иране отреагировали на призыв нескольких стран в ООН расследовать поставки дронов-камикадзе России
Между тем ЕС и Великобритания наложили на Тегеран новые санкции.
Событие: < /strong>Иран приговорил Францию, Германию и Великобританию к ООН расследовать обвинения в том, что Россия использует беспилотники иранского происхождения для нападения на Украину. Об этом заявил МИД Ирана.
Детали и комментарии:По словам представителя иранского ведомства Насера Канаани, призыв так называемой группы стран E-3 безоснователен. «Правительство Исламской Республики Иран, стремясь защитить свои национальные интересы и защитить права благородного иранского народа, оставляет за собой право реагировать на любые безответственные действия», — заявил Канаани, пишет Укринформ со ссылкой на Reuters. Представитель ведомства отметил, что Тегеран будет без колебаний защищать свои интересы, но не привел подробностей. Напомним, Великобритания, Франция и Германия призвали ООН расследовать использование россией беспилотников иранского происхождения против Украины, что может быть нарушением резолюции Совбеза ООН 2015 по ограничениям, наложенным на Иран. В совместном письме генсека ООН страны выразили «глубокую обеспокоенность передачей иранских дронов России», которая «использует эти БПЛА для атак на гражданскую инфраструктуру и города в Украине, что приводит к гибели мирных жителей, ни в чем не повинных». Официальный Тегеран продолжает настаивать, что не передавал России оружие, в частности дроны-камикадзе.
Между тем постпред России при ООН Василий Небензя назвал ситуацию «возмутительной» и пригрозил, что если эксперты ООН все же займутся расследованием вероятных поставок иранских дронов в Россию, последняя «может пересмотреть весь комплекс своих отношений с Секретариатом ООН».
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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил на брифинге, что у Украины есть «мешок доказательств» по применению россиянами дронов-камикадзе иранского производства в войне. 20 октября ЕС и Великобритания оперативно ввели санкции против иранских физических и юридических лиц, ответственных за поставку россии беспилотников-камикадзе, которые используются для бомбардировок Украины. В санкционный список вошли: глава Генштаба Вооруженных сил Ирана генерал-майор Мохаммад Хоссейн, бригадный генерал Сейед Ходжатолла Курейши, бригадный генерал Саид Агаджани и компания Shahed Aviation Industries — иранский изготовитель беспилотников Shahed. Санкции запрещают сотрудничество с этими лицами и компаниями, замораживание их активов на территории ЕС и Великобритании и запрет на въезд.
В Офисе президента заявили, что Иран несет прямую ответственность за убийства украинцев и введение новых санкций против этой страны недостаточно. «Страна, подавляющая собственный народ, теперь передает ru-монстрам оружие для массовых убийств в центре Европы. Вот что означает незаконченное дело и уступки тоталитаризму. Тот случай, когда санкций точно мало…», — написал в Twitter советник главы ОПУ Михаил Подоляк.