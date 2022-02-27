В институте Шалимова жены и дети врачей помогают медикам

magictr | 27.02.2022 | Новости | Комментариев нет

В&институте и дети врачей помогают медикам

Главный корпус больницы

В связи с введением военного положения в Украине медицинская помощь в институте предоставляется только пациентам в неотложных состояниях.

В целях безопасности всех пациентов и медицинского персонала вход в Институт разрешен только работникам. Отметим, что в Институте находятся семьи врачей: жены, подростки вместе с родителями, работают, стоя бок о бок во имя нашей Украины и ее граждан. В то же время Руководство Института вместе с медицинским и административно-хозяйственным коллективом проводят мероприятия по подготовке Института к приему раненых.

А в Охматдет поступило 5 раненых детей, к сожалению, один мальчик был уже мертвым. Также есть тяжелораненая с раной головы и конечностей.

Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»

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