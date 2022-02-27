В институте Шалимова жены и дети врачей помогают медикам
27.02.2022 | Новости | Комментариев нет|
Главный корпус больницы
В связи с введением военного положения в Украине медицинская помощь в институте предоставляется только пациентам в неотложных состояниях.
В целях безопасности всех пациентов и медицинского персонала вход в Институт разрешен только работникам. Отметим, что в Институте находятся семьи врачей: жены, подростки вместе с родителями, работают, стоя бок о бок во имя нашей Украины и ее граждан. В то же время Руководство Института вместе с медицинским и административно-хозяйственным коллективом проводят мероприятия по подготовке Института к приему раненых.
А в Охматдет поступило 5 раненых детей, к сожалению, один мальчик был уже мертвым. Также есть тяжелораненая с раной головы и конечностей.
Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»