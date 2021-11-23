В Институте сердца провели уникальную экспериментальную операцию
При операции. Фото: Фейсбук
Медики осуществили имплантацию свиньи первого в Украине биологического клапана, аналог которого в Европе стоит более 30 тысяч Евро.
Команда медиков Института сердца Минздрава Украины провела уникальную операцию свиньи по имплантации первой в нашей стране биологического клапана, который разработали и создали в Украине.
Транскатетерный клапан — разновидность биологических клапанов. Существуют разные пути его имплантации, наиболее распространенные через сосуды ноги или через верхушку сердца. Другие, менее распространенные — через восходящую аорту, через сосуды шеи, сосуды руки.
Операция проводилась под руководством известного кардиохирурга Бориса Тодорова. Как известно, свиньи имеют генетическое сходство с организмом человека. Поэтому для эксперимента выбрали именно это животное. Вес свинки составил около 70 кг (средний вес человека).