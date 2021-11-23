В Институте сердца провели уникальную экспериментальную операцию

magictr | 23.11.2021 | Новости | Комментариев нет

В Институте сердца об операцию

При операции. Фото: Фейсбук

Медики осуществили имплантацию свиньи первого в Украине биологического клапана, аналог которого в Европе стоит более 30 тысяч Евро.

Команда медиков Института сердца Минздрава Украины провела уникальную операцию свиньи по имплантации первой в нашей стране биологического клапана, который разработали и создали в Украине.

Транскатетерный клапан — разновидность биологических клапанов. Существуют разные пути его имплантации, наиболее распространенные через сосуды ноги или через верхушку сердца. Другие, менее распространенные — через восходящую аорту, через сосуды шеи, сосуды руки.

Операция проводилась под руководством известного кардиохирурга Бориса Тодорова. Как известно, свиньи имеют генетическое сходство с организмом человека. Поэтому для эксперимента выбрали именно это животное. Вес свинки составил около 70 кг (средний вес человека).