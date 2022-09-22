В Институте изучения войны спрогнозировали, как частичная мобилизация в России повлияет на ситуацию на фронте
На первом этапе РФ может призвать до 50 тысяч человек.
Фото из сообщения ГУР Минобороны в Facebook A A+ A++ < i class="fa fa-star">
Событие: Объявленная президентом России Владимиром Путиным частичная мобилизация существенно не повлияет на ход войны в ближайшие месяцы, считают в американском Институте изучения войны (ISW).
Детали и комментарии: Как отмечают аналитики Института в своем отчете, частичная мобилизация в России свидетельствует о многих проблемах, с которыми Россия сталкивается во время ее неудачного вторжения в Украину. «Российские резервы плохо обучены и не проходят повышение квалификации после истечения срока призыва. Российская обязательная военная служба длится всего один год, что дает призывникам мало времени, чтобы научиться быть солдатами. Отсутствие переподготовки ускоряет со временем деградацию приобретенных солдатских навыков», — говорится в сообщении ISW. По его данным, шойгу сказал о намерении призвать резервистов с боевым опытом, но очень мало российских резервистов, кроме тех, которые сейчас служат в Украине, у него есть.
Кроме того, процесс переподготовки резервистов должен длиться недели, если не месяцы, чтобы привести их в боевую готовность после гражданской жизни. Глава комитета совета федерации по обороне и безопасности виктор бондарев сообщил, что мобилизованные резервы учатся перед отправкой на фронт свыше места. В то же время, военный комиссариат Курской области сообщил, что резервистов до 30 лет отправляют на фронт без дополнительной подготовки, отмечают в ISW. Также непонятно, сколько российского резерва уже вовлечено воевать в Украине. В ноябре 2021 года представители западной разведки заявили, что Россия призвала десятки тысяч резервистов в рамках предвоенной мобилизации. В июне этого года украинские военные сообщили, что российская армия привлекла 80 тысяч военнослужащих из мобилизованного резерва для войны в Украине. Вероятно, были вызваны самые большие боеспособные резервы, поэтому нынешняя частичная мобилизация будет привлекать менее боеспособный персонал. «Частная мобилизация в России не изменит войну в этом году и не будет иметь существенного влияния на способность России продолжать операции на текущем уровне следующего года», — считают аналитики ISW По их мнению, частичная мобилизация не лишит Украину возможности освободить большую часть оккупированной территории до зимы.
Напомним, 21 сентября Путин объявил о проведении частичной мобилизации в России. На войну в Украине рашисты планируют призвать 300 000 резервистов. В частности, у граждан, находящихся в запасе, тех, кто проходил службу в вооруженных силах, имеет определенные военно-учетные специальности и опыт.
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Советник главы МВД Вадим Денисенко заметил в Facebook, что на первом этапе в России мобилизуют до 50 тысяч человек. «Если больше, то могут быть бунты. И главное – нет даже зимней одежды. Задача мобилизации: любой ценой сдержать фронт в течение зимы и накапливать резервы (дополнительные 100-150 тысяч резервистов). Хотя это все гладко на бумаге. Жизнь внесет свои коррективы», — считает он.
В комментарии CNN специалист по Европе и Евразии стратегической аналитической фирмы Sibylline в Лондоне сказал, что путин может призвать сколько угодно резервистов, но у России нет возможности в ближайшее время обеспечить новые войска обучением и оружием, необходимыми для ведения боевых действий в Украине. Он напомнил, что некоторые подразделения армии РФ уже потеряли 50-90% своей численности, а также большое количество бронетехники. ВСУ 8 лет и 7 месяцев сдерживают вооруженную агрессию России против нашего государства. не испугал нас.Более того, мы объединились и достойно встретили врага.Объявление мобилизации в России тому подтверждение.Сотни тысяч мужчин и женщин защищают родную землю, собственные дома, своих детей и будущее Украины.Поэтому никакие заявления военно-политического руководства страны -агрессора не повлияют на нашу готовность бороться за свою свободу. Мы уничтожим всех, кто с оружием придет на нашу землю – добровольно ли, или за мобилизацией», подчеркнул в Facebook Главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный.