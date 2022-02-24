В институте Амосова требуют пополнения запасов крови
Стать донором крови может каждый, кто не имеет противопоказаний. Фото: Алексей Самсонов
Сегодня утром десятки если не сотни киевлян пришли в отделения Городского центра крови, чтобы стать донорами. В то же время запасы крови также необходимы в профильных институтах.
Так Центр переливания крови ГУ «Национальный институт сердечно-сосудистой хирургии имени Н. М. Амосова НАМНУ» остро нуждается в пополнении запасов крови I и IV групп. /strong>
«Ваше соучастие и полчаса времени могут спасти жизнь. Сохраняем спокойствие и заботимся друг о друге вместе»,— отмечают в институте.
Контакты Центра переливания крови:
Регистратура: +38(044)2754 044
Заведующий Центром переливания крови: +380(98)0126400 Мига Алена Васильевна
Адрес: улица Николая Амосова, 6
В городе Киеве сдача крови происходит в Киевском городском центре крови по адресам:
- ул. Максима Берлинского, 12 (с 8.00 — 16.00) — заготовка донорской крови и компонентов крови: плазма, тромбоциты (правобережная часть города);
- ул. Николая Пимоненко, 8 (с 8.00 — 16.00) — заготовка донорской крови (правобережная часть города);
- ул. Петра Запорожца, 26 (с 8.00 — 16.00) — заготовка донорской крови (левобережная часть города).
Кровь можно сдать без предварительной записи.
Дополнительную информацию можно узнать за телефонами: 044-465-43-63 (Пимоненко, 8); 093-158-47-55 (Петра Запорожца, 26); 093-199-34-16 (Берлинского, 12).
Напомним, с 22-00 до 7-00 с 24 февраля в столице вводится комендантский час.
Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»