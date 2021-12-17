В Художественном арсенале устроят детские выходные и танцевальный перформанс
События состоятся в пределах выставки «Фуиуромарение». Фото: Художественный арсенал
В субботу экспонаты выставки «Футуромарение» оживут во время танцевального перформанса «Футу-движение-бред», а оба выходных продлится специальная программа для детей с мастер-классами, квестами и экскурсиями.
>
18 декабря (суббота) в 15:00 киевлян приглашают на танцевальный перформанс «Футу-движение-бред». Экспонаты «Футуромарения» оживут в залах Художественного арсенала с помощью танцоров (ок), которые создадут настоящую двигательную инсталляцию, вдохновленную работами выставки. Зритель не останется в стороне — участники (эти) будут взаимодействовать и вести разговор с посетителями с помощью танцевальных движений.
«Футу-движение-бред» отражает футуристическое увлечение движением и быстротой, синтезом танцевального и изобразительного искусств. Танцоры станут продолжением выставки, они сами станут экспонатами и воспроизведут движение, вдохновленное идеями и творчеством авангардистов.
Посетители увидят фильмовую версию иммерсивного перформанса EXTER.LIVE
В 16:00, после танцевальной рефлексии, состоится показ видео-версии перформанса «ЭкстерLive» в Лектории Художественного арсенала. EXTER.LIVE — это фильмовая версия иммерсивного перформанса, который был представлен издательством РОДОВИД 22 октября 2021 года в Художественном Арсенале в пределах выставочного проекта ФУТУРОМАРА (при поддержке Украинского культурного фонда). Все танцевальные композиции контекстуализированы, вписаны в пространство выставки и связаны с авангардными футуристическими идеями Александры Экстер и художников 1910-1930-х годов, экспонируемыми в девяти залах Художественного арсенала. Фильм-перформанс создал режиссер, хореограф, лидер танцевальной группы Apache Crew Анатолий Сачивко. Современная хореография — Стефания Нолл.
В пределах выставки об украинском футуризме «Футуромарение» на юных посетителей (ок) от 5 до 16 лет ждут квесты, мастер-классы и веселые экскурсии!
Программа Детских выходных
18 декабря:
11:00 — Тематическая экскурсия для взрослых с младенцами «Украинский авангардный театр». Начало во входной зоне выставки.
12:00 — Экскурсия-квест выставкой «Футуромарение». Для кого: дети от 7 до 12 лет. Начало во входной зоне выставки.
13:00 — Экскурсия по выставке «Футуромарение» на жестовом языке для подростков. Для кого: дети от 10 до 16 лет. Регистрация
13:00 — Мастер-класс от художницы и детской преподавательницы Оксаны Садовенко «Люди будущего из эскизов Малевича». Для кого: дети от 7 лет. Начало в зоне NEOмирного пространства.
14:00 — Занятия для дошкольников при участии родителей. Для кого: дети от 4 до 7 лет. Начало в первом зале выставки.
15:00 — Создай театральный костюм: мастер-класс по коллажу. Для кого: дети от 6 до 11 лет. Начало в зоне NEOмирного пространства.
19 декабря:
11:00 — Тематическая экскурсия для взрослых «Литературный футуризм». Для кого: родители с младенцами. Начало во входной зоне выставки.
12:00 — Экскурсия-квест выставкой «Футуромарение». Для кого: дети от 7 до 12 лет. Начало во входной зоне выставки.
13:00 — Создай театральный костюм: мастер-класс по коллажу. Для кого: дети от 6 до 11 лет. Начало в зоне NEOмирного пространства.
14:00 — Занятия для дошкольников при участии родителей. Для кого: дети от 4 до 7 лет. Начало в первом зале выставки.
15:00— Мастер-класс по созданию футуристической поэмы. Для кого: дети от 9 лет. Начало в зоне NEOмирного пространства.
Кроме этого, вы можете самостоятельно воспользоваться «Семейной сумкой» для дошкольников, проходить квест выставкой, прослушать двуязычный аудиогид в пространстве и задать свои вопросы о выставке на доске «За. /p>
Заработает кафе, лаунж, а для совсем юных озорников от 0 до 4 год мы откроем интерактивную образовательную площадку.
Адрес: ул Лаврская, 10-12
Стоимость билетов: 100 грн., льготный 50 грн. (школьники от 12 лет, студенты и люди пожилого возраста (при наличии действительного удостоверения), семейный 200 грн. (двум взрослым и двум детям в возрасте от 12 лет).
Детям до 12 лет >
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»