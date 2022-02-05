В Художественном арсенале проходит 50-й сезон Ukrainian Fashion Week.
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фото Бориса Корпусенко
3 февраля на территории национального культурно-художественного и музыкального комплекса «Художественный арсенал» стартовал новый сезон Ukrainian Fashion Week.
Сезон Недели моды 22-23станет п' пятидесятым в истории Ukrainian Fashion Week, которая началась 25 лет назад. За это время состоялось более 1600 показов и презентаций коллекций более 400 брендов. Многие украинские талантливые дизайнеры, принимающие участие в Ukrainian Fashion Week, представляют государство на мировом уровне.
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Фотокорреспондент Борис Корпусенко посетил показ коллекции «Эльза» известной дизайнера Юлии Перекрестовой, основательницы бренда JULIYA KROS. Этот бренд известен своими асимметричными разрезами и вневременной эстетикой.
50-й художественный арсенал проходит сезон Ukrainian Fashion Week.» />
50-й художественный арсенал проходит сезон Ukrainian Fashion Week.» />
50 сезон Ukrainian Fashion Week.» />
50 сезон Ukrainian Fashion Week.» />
В новой коллекции дизайнер обратилась к творческим истокам своего детства, где для любимой куклы создавалось множество образов и целых гардеробов. Это погружение в те времена, когда полная открытость детского сознания к любой новизне позволяла создавать кукольную одежду из любых доступных материалов и придумывать самые неожиданные сочетания и формы. Женщина и элегантность силуэта в сочетании с жакетами оверсайз навевают детские воспоминания о примерке родительских вещей, казавшихся огромными на хрупкой детской фигуре.
Акцентные детали коллекции — рукава сложного кроя и принты с надписями. Основу модельного ряда составляют рубашки сложного кроя в бело-синих тонах и пиджаки оверсайз выполнены из разных материалов, сочетающихся друг с другом. Черно-серую палитру коллекции передают мягкие костюмные ткани, джинсовая и плащевая ткань разных фактур.
В рамках показа коллекцию прекрасно дополняет базовая цветовая гамма обуви бренда LeKo, которая напоминает нам о свободе в женщине , сохраняя характер и амбиции каждой женщины.
Напомним, что Ukrainian Fashion Week состоится в формате phygital с 3 по 6 февраля.
Елена Костюкова, дизайнер и владелица бренда LeKo
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50 сезон Ukrainian Fashion Week.» />
50 сезон Ukrainian Fashion Week.» />
50-й художественный арсенал проходит сезон Ukrainian Fashion Week.» />
50 сезон Ukrainian Fashion Week.» />
50-й художественный арсенал проходит сезон Ukrainian Fashion Week.» />
50 сезон Ukrainian Fashion Week.» />
50-й художественный арсенал сезон Ukrainian Fashion Week.» />
Виктория Бабич-Вепрева, фото- Бориса КОРПУСЕНКО, «Вечерний Киев»