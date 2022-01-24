В Художественном арсенале последнюю неделю продолжается «Футуромарение»: интересные события
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В девяти залах Старого арсенала до 30 января проходит выставка «Футуромарение». Фото автора
В девяти залах Старого арсенала до 30 января проходит выставка «Футуромарение», которая знакомит с украинским футуризмом. старой художественной формы и ее модернизации. Эксперимент и провокация, смешивание серьезного и смешного, политического и бытового — таким был путь футуризма.
Среди экспонатов — единственные сохранившиеся в Украине супрематические вышивки Нины Генке-Меллер, а также произведения Давида Бурлюка, Вадима Меллера, Александра Богомазова, Марии Синяковой, Бориса Косарева, Сандро Фазини, Василия Ермилова, кинокамера и фильма Евгений. На выставке зрители также увидят реконструкцию сцены из спектакля Игоря Терентьева «Дивак», нереализованного футуристического архитектурного проекта Театра массового музыкального действа в Харькове, мультимедийную инсталляцию «Поэзомалярство» на стихи Михаила Семенко>
Вход на выставку. Фото автора
Аудиогид доступен во всех девяти залах Старого арсенала (на украинском и английском языках). Сканируйте QR-коды в пространстве выставки и слушайте удивительные истории о футуризме.
Выставка работает ежедневно с 11:00 до 20:00
Стоимость билетов:100 грн, льготный 50 грн (для школьников в возрасте от 12 лет, студентов и людей пожилого возраста по условию наличия действительного удостоверения), семейный 200 грн (для 2 взрослых и 2 детей в возрасте от 12 лет 1 ). Детям до 12 год — вход бесплатный. . В здании Старого Арсенала просторно, есть комната ухода за детьми и бесплатный прокат детских колясок. Исследуйте новое вместе!
По стоимости билета на выставку
В субботу — детский день в Художественном арсенале. Фото: Художественный арсенал
29 января, суббота — Детский день в Художественном арсенале.
11:00 — Экскурсия-квест выставкой для детей 7–12 лет. Встреча во входной зоне выставки.
12 часов — Интерактивное занятие для детей с нарушениями зрения (12+). Встреча в NEOмирном пространстве.
13:00 — Создай театральный костюм: мастер-класс по коллажу для детей 6–11 лет. Встреча в NEOмирном пространстве.
14:00 — Занятия для дошкольников (4–7 лет) с участием родителей. Встреча в первом зале выставки.
15:00— «Твой футуристический театр: мастер-класс по созданию кукольного театра» для детей 9+ лет. Встреча в NEOмирном пространстве.
Детям до 12 лет вход бесплатный
Экспонаты выставки оживут в залах Художественного арсенала с помощью танцоров. Фото: Художественный арсенал
29 января, суббота, 15:00 — Танцевальный перформанс «ФУТУ-ДВИЖЕНИЕ-БРЕД»
Экспонаты выставки «Футуромарение» оживут благодаря движениям танцоров (ок), которые создадут настоящую двигательную инсталляцию, вдохновленную работами выставки. Зритель не останется в стороне — участники (эти) будут взаимодействовать и вести разговор с посетителями с помощью танцевальных движений.
«ФУТУ-ДВИЖЕНИЕ-МАША» отражает футуристическое увлечение движением и быстротой, синтезом танцевального и изобразительного искусств. Танцоры станут продолжением выставки, они сами станут экспонатами и воспроизведут движение, вдохновленное идеями и творчеством авангардистов.
29 января, суббота, 16:00 — Видеопоказ «Экстер.Live» в пределах Танцевального перформанса «ФУТУ-ДВИЖЕНИЕ-МАРЬ»
«Экстер.Live» — это фильмовая версия иммерсивного перформанса, который был представлен2 года на выставке «Футуромарение». Все танцевальные композиции контекстуализированы, вписаны в пространство выставки и связаны с авангардными идеями Александры Экстер и художников 1910-1930-х годов, экспонируемыми в девяти залах Художественного арсенала. Фильм-перформанс создал режиссер, хореограф, лидер танцевальной группы Apache Crew Анатолий Сачивко. Современная хореография — Стефания Нолл.
30 января, воскресенье, 15:00 — Кураторская экскурсия от Игоря Оксаметного, который расскажет увлекательные истории о футуризме. Регистрация
Все события по стоимости билета на выставку.
Адрес «Художественного арсенала»: ул. Лаврская, 12
У Мариинского парка продолжается выставка современной и классической живописи
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»