В храме выбило окна, есть погибшие и раненые. Путинская армия совершила ракетные атаки на Львов и Львовскую область, а также на Черниговщину и Сумщину
Россия наносит по Украине ракетные удары не только с Черного моря, но и с Каспийского, а также с примерно 40 аэродромов.
Фото getty images. A A+ A++
Событие: Российские кафиры нанесли ракетный удар по Львову и области, а также по северу Украины.
Детали и комментарии:Жители Львова услышали первые взрывы около 00:40 в ночь на 17 мая. Также в небе над городом даже из отдаленных от Львова населенных пунктов можно было увидеть вспышки. Председатель Львовской областной военной администрации Максим Козицкий сообщил в Telegram, что предварительно в городе сработала система противовоздушной обороны и что ракеты попали в объект военной инфраструктуры на территории Яворовского района, почти на границе с Польшей. Впоследствии Максим Козицкий сообщил, что враг совершил ракетный удар по объекту инфраструктуры регионального филиала «Львовская железная дорога» в Яворовском районе, повредив взрывом железнодорожную инфраструктуру. Мэр Львова Андрей Садовый написал в Telegram, что в окрестных домах выбило стекла. «Это действительно была одна из самых больших атак на Львовскую область по количеству ракет. Что будет происходить дальше, предсказать трудно. Поэтому ходите в укрытие! Не снимайте прилетов ракет или работы ПВО. Такие видео нужны московской агентуре. Не уподобляйтесь русным, пожалуйста», — подчеркнул Садовый, добавив, что этой ночью на Львовщине было две воздушные тревоги и 2 массовых волны ракетных вылетов.
Стало известно, что три крылатые ракеты силы противовоздушной обороны сбили над Львовщиной, выпущенными из акватории Черного моря. Об этом сообщили в ППК «Запад» утром вторника, 17 мая. К счастью, никто не пострадал. Как сообщили в Командовании Воздушных Сил ВСУ, еще одну российскую крылатую ракету, летевшую в направлении запада Украины, сбило подразделение зенитных ракетных войск воздушного командования «Юг» в небе над Николаевщиной. Ее выпустил стратегический бомбардировщик, атаковавший Украину из Каспийского направления.
Отметим, что это уже третий случай обстрела объекта вблизи границы с Польшей. 15 мая рашисты уничтожили объект военной инфраструктуры в Яворовском районе, а 13 марта атаковали Яворивский полигон, убив 57 военных.
Также утром 17 мая агрессор нанес ракетный удар по поселку Десна на Черниговщине, который расположен недалеко от границы Киевской области и вблизи которого есть учебный центр Вооруженных сил Украины. Эта атака унесла жизни 8 человек, еще 12 получили ранения. «Там работают спасатели, правоохранительные органы, — написал в Facebook глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус. — Война не ушла с Черниговщины, поэтому призываю быть бдительными и обращать внимание на сигналы воздушной тревоги.
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Россия наносит по Украине ракетные удары не только с Черного моря, но и с Каспийского, а также с примерно 40 аэродромов, расположенных в России, Беларуси и в оккупированном Крыму.