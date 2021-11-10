В холле киевского метро показывают удивительную природу: фото
Экспозиция знакомит с лучшими работами ежегодного венгерского конкурса за 2019-2020 годы. Фото автора
В вестибюле станции метро «Золотые ворота» проходит выставка «Ленерджи— лучшие фото природы». Экспозиция знакомит с лучшими работами ежегодного венгерского конкурса за 2019-2020 годы.
Конкурс основал Союз фотографов природы Венгрии Natur Art еще в 1989 году. Его цель — популяризация фотоискусства, поощрение и привлечение к фотографированию, акцентирование внимания на красоте и уязвимости окружающей нас окружающей среды.
Избранные работы были признаны лучшими из многих тысяч, присланных на конкурс. Сначала распечатанные фотографии экспонируются в естественном музее Будапешта, а затем путешествуют по разным странам мира.
Экспозиция знакомит с лучшими работами ежегодного венгерского конкурса за 2019-2020 годы. Фото автора. киевского метро показывают удивительную природу: фото» />
Экспозиция знакомит с лучшими работами ежегодного венгерского конкурса за 2019-2020 годы. Фото автора
Экспозиция знакомит с лучшими работами ежегодного венгерского конкурса за 2019-2020 годы. Фото автора киевского метро показывают удивительную природу: фото» />
Экспозиция знакомит с лучшими работами ежегодного венгерского конкурса за 2019-2020 годы. Фото автора
Фотографии напечатаны на пенокартоне, на каждом из них указан автор, информация о месте и условиях изготовления фото на венгерском и английском языках и уникальный QR-код, считав который, можно получить фотографию и информацию о ней на свой гаджет, сохранить ее и/или поделиться с другими.
В подборке— 40 фотографий, представленных в различных категориях конкурса, как «Земля в наших ладонях», «Поведение птиц», «Поведение млекопитающих», «Животные и их окружение», «Растения и грибы», «Композиция, форма и исследования», «Пейзажи», «Жизнь под водой» , «От заката до восхода солнца», «Черно-белые фото природы» и т.д. metro-pokazujut-divovizhnu-prirodu-foto-a1c9c43.jpg» alt=»В холле киевского метро показывают удивительную природу: фото» />
Экспозиция знакомит с лучшими работами ежегодного венгерского конкурса за 2019-2020 годы. Фото автора киевского метро показывают удивительную природу: фото» />
Экспозиция знакомит с лучшими работами ежегодного венгерского конкурса за 2019-2020 годы. Фото автора
Экспозиция знакомит с лучшими работами ежегодного венгерского конкурса за 2019-2020 годы. Фото автора. киевского метро показывают удивительную природу: фото» />
Экспозиция знакомит с лучшими работами ежегодного венгерского конкурса за 2019-2020 годы. Фото автора
Экспозиция знакомит с лучшими работами ежегодного венгерского конкурса за 2019-2020 годы. Фото автора киевского метро показывают удивительную природу: фото» />
Экспозиция знакомит с лучшими работами ежегодного венгерского конкурса за 2019-2020 годы. Фото автора
Выставка продолжается до 2 декабря.
Автор проекта: Союз фотографов природы Венгрии NaturArt.
Организаторы: посольство Венгрии в Украине, КП «Киевский метрополитен»
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Мария КАТАЕВА, «