В Херсонской области захватчики переодеваются в форму ВСУ, а в Мариуполе заставляют жителей работать за воду
Оккупанты ходят по домам жителей украинских сел и расспрашивают, где сейчас позиции… россиян.
Фото Генштаба ВСУ. A A+ A++
Событие:В Херсонской области российские военные переодеваются в форму Вооруженных сил Украины и ходят по домам местных, чтобы выявить украинских активистов и патриотов. Об этом сообщило в Facebook Оперативное командование «Юг».
Детали и комментарии:«Устроившись в строй Вооруженных сил Украины, они ходят по домам жителей сел Херсонщины и расспрашивают, где сейчас позиции россиян. Тех, кто доверчиво начинает рассказывать, думая, что своим помогает, хватают и вывозят в неизвестном направлении без объяснений», – говорится в сообщении. А вот в местах, где отключена мобильная связь украинских операторов, захватчики пытаются уловками с оформлением мобильных карт крымского оператора выманить у граждан их паспортные данные для фальсификации будущего псевдореферендума.
Мэр Мариуполя Вадим Бойченко рассказал о том, что российские кафиры заставляют жителей города работать за воду. «Жители, которые до сих пор остаются в городе, жалуются на острую нехватку воды и пищи, — цитирует Бойченко в Telegram Мариупольский городской совет. — В нескольких точках города установлены емкости с питьевой водой. Но доступ к ней предоставляются после отбытия трудовой повинности. В основном людей привлекают к расчистке города от мусора, завалов и трупов».
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Как пишет горсовет, с марта в Мариуполе отсутствует централизованное водоснабжение, свет и газ. Стабильное продовольственное обеспечение горожан до сих пор не налажено.
О «подвигах» второй армии мира рассказала и украинская беженка Алина Коренюк, ныне находящаяся в Великобритании. В интервью BBC она заявила, что увидела на фотографии из интернета вещи, размещенные на броне российского танка, которые, вероятно, были украдены из ее дома. Муж Алины Коренюк, вместе с которым она проживала в городе Попасная Луганской области, обратил внимание на фотографию в интернете и прислал его жене. На снимке, сделанном в конце мая, танк, на котором заметны разнообразные свертки и картонная коробка, движется мимо разбомбленных жилых домов в Попасной, а сама фотография была сделана на улице всего в пяти минутах от ее дома. Беженка узнала вещи, ранее принадлежавшие ей. Алина Коренюк говорит, что в коробке на фото — новый бойлер, который она планировала установить в начале войны. Кроме бойлера, в коробке также есть скатерть из летнего домика семьи, новые простыни Disney для ее детей и красное одеяло. Коренюк добавила, что мародеры накрыли постельным бельем какой-то предмет, вероятно, телевизор или другое электронное оборудование, которое все это осталось в доме, когда они вынуждены были уйти.