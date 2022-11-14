В Херсонской области СБУ задержала решиста-диверсанта и боевика «ДНР», который стрелял по мирным жителям
Суд вынес приговор танкисту, участвовавшему в захвате Мариуполя.
Событие : В Херсонской области СБУ задержала боевика с «днр», который воевал в составе оккупационной армии и стрелял в мирное население, а также российского военнослужащего-диверсанта, пытавшегося притвориться «местным». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Детали и комментарии:Местонахождение боевика установлено в ходе масштабной операции, проводимой сотрудниками СБУ и спецназовцами ВСУ.
«По данным следствия, задержан житель города Ждановка Донецкой области, который в 2014 году добровольно присоединился к подконтрольным стране-агрессору незаконных вооруженных формирований. Впоследствии получил «паспорт» местной оккупационной администрации, отмечают в спецслужбе. вторжение предателя «командировали» в 3-й стрелковый взвод 1-й роты 5-го батальона 109-го полка «народной милиции «ДНР». Там он активно участвовал в боевых действиях против Сил обороны на Херсонском направлении. Кроме того, установлены факты издевательства, угроз убийством и стрельбы по мирным жителям, из которых он хотел выбить признание в якобы их причастности к украинским партизанам или ДРГ».
В настоящее время злоумышленник уже сообщен о подозрении ч.1 ст.438 Уголовного кодекса, которая предусматривает ответственность за нарушение законов и обычаев войны. Также ему инкриминируют государственную измену, совершенное в условиях военного положения. За такие преступления запроданцу грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.
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«Также в уволенном Херсоне сотрудники спецслужбы задержали российского военнослужащего, который был переодет в гражданскую форму и пытался притвориться «местным», отмечают в СБУ. После разговора с сотрудниками СБУ он признался, что является профессиональным военным из 69-й отдельной бригады Его задачей в деоккупированном городе был сбор информации, корректировка огня по ВСУ и проведение диверсий.Оккупанту удалось выявить благодаря системным и последовательным стабилизационным мероприятиям, проводимым СБУ и Нацполицией на деоккупированной территории. безопасности, документирующие все преступления кафиров».
На Донбассе к 12 годам заключения приговорен танкист, принимавший участие в захвате Мариуполя, сообщает Офис генпрокурора. Житель Донецка, который с началом полномасштабного вторжения армии РФ на территорию Украины участвовал в боевых действиях против Вооруженных Сил Украины как оператор-наводчик танка. Следователи установили, что он произвел не менее 20 выстрелов по жилым многоэтажкам Мариуполя. Рашиста удалось схватить в конце апреля недалеко от села Ровнополь Донецкой области. Тогда ВСУ подбили его танк, а раненого боевика взяли в плен.
Прокурором в суде доказано, что в июне 2014 года, когда Донецк оккупировали незаконные вооруженные формирования РФ, мужчина добровольно подписал так называемый контракт на прохождение военной службы в качестве стрелка мотострелкового батальона 9 полка морской пехоты «народной милиции ДНР». В дальнейшем, с августа 2015 по апрель 2022 осужденный служил пулеметчиком в незаконных вооруженных формированиях указанного псевдоправоохранительного органа, а именно в финансово-экономической милиции, батальонах «Сомали», «Чечен», «Пятнашка».