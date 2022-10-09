В Херсонской области оккупанты расстреляли из самолета колонну гражданских, стоявших в очереди на переправу
В Лимане начали эксгумировать тела из братской могилы, в которой похоронены около 200 мирных украинцев.
Событие:В Херсонской области рашисты из самолета обстреляли колонну гражданских автомобилей. Погибли по меньшей мере пять человек. Еще столько же получили ранения. Об этом сообщает Общественное со ссылкой на пресс-офицера областной полиции Андрея Кованого.
Детали и комментарии: Трагедия произошла еще 7 октября около восьми утра. Но информацию правоохранители обнародовали только сегодня. Российские военные из неустановленного самолета обстреляли колонну гражданских автомобилей. Они стояли в очереди на понтонную переправу на левый берег Днепра у Дарьевского моста. Полиция открыла уголовное производство о нарушении военными РФ законов и обычаев войны.
«По словам очевидцев, люди услышали звук самолета в воздухе и увидели, как он при развороте произвел выпуск снарядов. В результате обстрела произошло прямое попадание неустановленного снаряда, вероятно ракеты, в микроавтобус, где погибли по меньшей мере пять человек и пятеро получили ранения» , – говорит Андрей Кован. – Информация об окончательном количестве погибших и пострадавших людей, повреждениях гражданской инфраструктуры и транспортных средств устанавливается».
Тем временем в Лимане на месте массового захоронения полиция эксгумировала первые 20 тел. Об этом сообщает полиция Донецкой области.
Раскопки продолжаются на двух локациях: по предварительной информации, в одной похоронены около 200 гражданских, другая является братской могилой военнослужащих ВСУ. Среди жертв есть дети. Ход следственных действий на деоккупированных территориях Донетчины проверил председатель Нацполиции Игорь Клименко.»Информацию о массовом захоронении в Лимане правоохранители получили от местных жителей. Гражданские похоронены в одиночных могилах, военных – в траншее длиной 40 метров. По словам свидетеля, он похоронил здесь по приказу российских захватчиков около 20 украинских защитников. Среди погибших также семьи погибших также погибли». двумя маленькими детьми – сообщает областная полиция – на некоторых могилах есть таблички с данными умерших, другие – безымянные, однако в каждом случае полиция отбирает биологические образцы и назначает экспертизу для идентификации погибших и установления причин их смерти. что большинство тел в состоянии изменений есть пакет, в котором только кости».
В целом с 29 сентября полиция обнаружила в освобожденных населенных пунктах Донетчины 87 тел, из них уже идентифицировано 38 гражданских жителей. По предварительным оценкам, большинство людей погибли в результате осколочных ранений.
На днях в Святогорске произошло перезахоронение 21 человека, погибших во время оккупации и похороненных во дворах домов.