В Херсонской области оккупанты пытаются восстановить пораженные понтонно-мостовые переправы, — Генштаб
Враг минует местность вдоль береговой линии Днепра.
< strong>Событие: Идут 244-е сутки героического противостояния украинской нации российскому широкомасштабному вторжению. Противник пытается удержать временно захваченные территории и не оставляет попыток наступать на Бахмутском и Авдеевском направлениях, сообщает Генштаб в своем вечернем своде.
Детали и комментарии: По его данным, ситуация на фронте тяжелая, но контролируемая. Враг обстреливает позиции наших войск вдоль линии столкновения, осуществляет фортификационное оборудование местности по отдельным направлениям и ведет воздушную разведку. Нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны, продолжает наносить удары по критической инфраструктуре и жилищам гражданского населения. В течение суток противник нанес 3 ракетных и 11 авиационных ударов, совершил более 25 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Пострадали районы 25 населенных пунктов, в том числе Никополь, Бахмутское, Угледар, Новая Каменка и другие.
На Южнобужском направлении российские оккупанты продолжают осуществлять минирование участков местности вдоль береговой линии реки Днепр. Пытаются восстановить пораженные понтонно-мостовые переправы в Херсонской области. Для ведения воздушной разведки враг совершил до 55 вылетов БПЛА разных типов.
В Американском институте изучения войны (ISW) отмечают, что войска России готовятся защищать Херсон и не отходят полностью с верхней части области. Однако российская позиция там очень шаткая. Вероятно, ВСУ деоккупируют Херсон до конца этого года, прогнозируют в ISW. Между тем заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский сообщил в Facebook, что оккупанты увеличивают давление на местное население. «Ужесточен режим фильтрационных мероприятий, обыски авто и зданий, ограничено движение общественного транспорта. Также появилась информация, что в ближайшие дни планируется изменить время комендантского часа. Теперь она станет больше. И, конечно, продолжается агитация за «эвакуацию», чтобы наши люди соглашались на депортацию в РФ», — написал он.
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Авиация Сил обороны Украины в течение текущих суток нанесла 15 ударов. Подтверждено поражение 12 районов сосредоточения вооружения и военной техники, 2 опорных пункта, а также позиции зенитного ракетного комплекса противника. Подразделения противовоздушной обороны сбили БПЛА. Воины ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, 8 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, состав боеприпасов и другие важные военные объекты кафиров.
По уточненной информации, в результате точечных ударов нашей артиллерии в населенном пункте Каиры Херсонской области уничтожено до 30 кафиров, а под завалами осталось более 100 военнослужащих противника. В Горностаевке после детонации боеприпасов наблюдалось движение большого количества машин скорой помощи. Но враг тщательно скрывает потери, отмечает Генштаб.
Российские военнослужащие, прибывшие в Запорожскую область для пополнения потерь, выискивают у местного населения еду и возможность помыться. Также оккупационные войска продолжают меры по принудительной мобилизации. «Во временно оккупированном населенном пункте Хрустальный Луганской области «мобильные группы» задерживают и доставляют в военкомат всех мужчин. По имеющейся информации, для пополнения подразделений частных военных кампаний в Станицу Луганскую с территории России приехала очередная партия заключенных. Местным так называемым «правоохранителям» запрещено вмешиваться в случае выявления нарушений со стороны прибывших наемников», — говорится в сообщении Генштаба.