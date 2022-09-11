В Херсонской области оккупанты бегут со своих позиций, — Генштаб
Такая же ситуация наблюдается и в городе Сватово Луганской области.
Событие: Идут 200-е сутки героического противостояния украинской нации российскому широкомасштабному вторжению. Противник продолжает сосредоточивать усилия на установлении контроля над территорией Донецкой области и срыве наступления наших войск на отдельных направлениях, сообщает Генштаб в Facebook.
Детали и комментарии:Враг ведет воздушную разведку, продолжает огневое поражение позиций наших подразделений, пытается принимать меры по восстановлению утраченного положения, перемещая свои войска. В течение суток противник нанес 16 ракетных и 3 авиаудара по объектам на территории Украины, пострадали 15 населенных пунктов, в том числе Дергачи, Краматорск, Константиновка, Днепр, Вознесенск и Николаев. Также агрессор обстрелял военную и гражданскую инфраструктуру из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии более чем в 70 городах и селах.
Силы обороны в очередной раз отразили атаки противника в районах населенных пунктов Большие Проходы, Курдюмовка, Николаевка Вторая, Зайцево, Майорск, Озеряновка, Новобахмутовка, Авдеевка, Первомайское и Водяное, что на Донбассе.
В результате успешного контрнаступления ВСУ на Харьковском направлении российские войска лихорадочно покидают свои позиции и сбегают с награбленным вглубь временно занятых территорий или в Россию. Стало известно, что около 150 военнослужащих вооруженных сил России выехали колонной из Борщевой и Артемовки Харьковской области на двух автобусах, одном грузовике и на 19 угнанных легковых автомобилях. Такая же ситуация наблюдается и в Сватове Луганской области. Оккупанты торопливо оставили населенный пункт на 4 грузовых автомобилях «Камаз», 20 бронированных машинах «Тигр» и похитили более 20 легковых автомобилей местных жителей. Тем временем ВСУ уже освободили от оккупантов Гоптивку, Казачью Лопань и Токаревку, взяв под контроль участок государственной границы на севере Харьковщины. Об этом на своей странице в Facebook сообщил лидер добровольческого подразделения «Хартия» Всеволод Кожемяко. Также наши войска зашли в Изюм и подняли над администрацией украинский флаг.
Идет освобождение городов и сел от российских захватчиков и на юге. В Херсонской области оккупанты также отошли со своих позиций в некоторых населенных пунктах. Представитель оперативного командования «Юг» Наталья Гуменюк сообщила в эфире телемарафона, что наши войска продвинулись по линии южного фронта на разных участках от двух до нескольких десятков километров. «Скоро мы обязательно сообщим те населенные пункты, которые с радостью встречают наших бойцов», — заметила она.
читайте также: Богдан Бенюк: «Только когда ударишь «баблом», люди начнут что-то понимать…»
Вооруженные силы Украины перед наступлением запускают агитационные снаряды и дают оккупантам последнюю возможность сдаться в плен. Об этом написала на своей странице в Facebook заместитель министра обороны Анна Маляр. «Один из способов информационной работы с врагом на местности, где нет интернета. Запуск агитационных снарядов. Перед тем как продвигаться вперед, наши защитники передают привет российским оккупантам и дают последнюю возможность сдаться в плен. Иначе на украинской земле их ждет только смерть», — подчеркнула Маляр.
За текущие сутки авиация Сил обороны нанесла 5 ударов по врагу, поразив четыре скопления живой силы и военной техники противника и один зенитный ракетный комплекс. По данным ОК «Юг», сегодня ВСУ уничтожили в Херсонской области 35 военных РФ, 5 единиц бронетехники, миномет 120 калибра и состав боеприпасов в Новой Каховке.
По данным Генштаба, враг продолжает совершать террористические действия и размещает своих военнослужащих в учебных заведениях. В частности, школу в селе Любомировка Запорожской области оккупанты превратили в госпиталь и разместили в нем более 100 раненых, а вокруг здания сосредоточили около 10 единиц военной техники. В связи с большими потерями в живой силе российские захватчики изгнали всех местных жителей из Центральной городской больницы в Новой Каховке и используют ее исключительно для своих военных.