В Херсоне украинские партизаны взорвали автомобиль коллаборанта Савлученко magictr | 24.06.2022 | Новости | Комментариев нет По предварительным данным, предатель не выжил. Фото A+ A++ Похожие записи В Киеве снова спасают улицу Коллекторную Комментариев нет | Янв 20, 2022 Погода на Киевщине 6 октября Комментариев нет | Окт 5, 2018 В полиции сообщили о значительном ухудшении погоды на уикенд Комментариев нет | Окт 14, 2017 На Киевщине от плательщиков в госбюджет поступило 4,1 миллиарда гривен Комментариев нет | Ноя 15, 2018 Об авторе magictr