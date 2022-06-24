В Херсоне украинские партизаны взорвали автомобиль коллаборанта Савлученко

magictr | 24.06.2022 | Новости | Комментариев нет

По предварительным данным, предатель не выжил.

В Херсоне украинские партизаны взорвали автомобиль коллаборанта Савенко img class=

Фото A+ A++

Похожие записи

Об авторе

magictr