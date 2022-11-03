В Херсоне исчезли русские триколоры. Что происходит в оккупированном городе?
В ВСУ рассказали о коварных планах врага.
Фото из сообщения Юрия Соболевского в Facebook A A+ A++
Событие: В Херсоне из здания областной государственной администрации исчез флаг Российской Федерации. Об этом сообщил в Telegram заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский.
Детали и комментарии: Чиновник показал фото, сделанное 3 ноября, на котором видно, что российского триколора на здании нет. «Херсонская областная государственная администрация. Фото сделано сегодня. Таинственное исчезновение сами понимаете чего… Херсон был, есть и будет только украинским. И если не мы, так сами снимете свои тряпки», — написал Соболевский.
Снятие флага России со здания Херсонской ОГА может являться проявлением провокации. Об этом во время телемарафона заявила начальник объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк. «Чтобы создать впечатление, что населенные пункты оставлены, что вхождение в них безопасно. Учитывая, что они давно готовились к уличным боям, на то, как они располагают свои подразделения, мы отдаем себе отчет в запланированной тактике действий и не стоит спешить радоваться. понимать, что гибридная война предполагает и вот такие информационные вбросы, атаки», — отметила Наталья Гуменюк. По ее словам, несмотря на то, что враг пытается убедить наше командование, покидающее Херсон, разведка фиксирует, что в городе находятся регулярные подразделения армии РФ, переодетые в гражданские. «Они продолжают заселяться не только в областном центре, но и в других населенных пунктах в дома уехавших людей», — рассказала начальница объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга.
Операция по увольнению Херсона продлится до конца ноября. Об этом руководитель ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов рассказал в интервью проекту The War Zone. По его словам, в захваченном городе сейчас находятся наиболее боеспособные российские подразделения, в том числе воздушно-десантные войска, силы специальных операций и морская пехота. Эти подразделения также усиливаются мобилизованным личным составом.
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США не сомневаются, что у украинских сил достаточно сил и средств для восстановления контроля над Херсоном. Об этом заявил в четверг во время пресс-конференции в Пентагоне министр обороны Ллойд Остин. «Мы видели, как украинцы реализовывали очень методические и эффективные усилия, чтобы вернуть свою суверенную территорию. Я думаю, вы увидите, как они продолжат свое давление, пока не закрепятся на территориях на западном берегу Днепра», — заметил министр обороны США, пишет Укринформ.
Между тем, ГУР Минобороны сообщило в Facebook, что в Херсонской области продолжается незаконная «эвакуация» украинских граждан с правого берега Днепра. «Чтобы поощрить людей к переезду, им предлагают получение так называемых «жилищных сертификатов» на приобретение жилья в России. В рамках «эвакуации» местных жителей принудительно выселяют из квартир и домов. В освободившееся жилье заселяются переодетые в гражданское военные страны. У местных отбирают» автомобили для использования оккупационными войсками», — говорится в сообщении украинской разведки.
По данным ГУР Минобороны, из интернатов Херсона вывезли детей на территорию Крыма, а также — заключенных херсонской колонии. На протяжении последних недель идет переселение коллаборантов и представителей оккупационной администрации в пансионаты, расположенные на Арабатской Стрелке. Владельцев баз отдыха заставляют расселять «переселенцев». Кроме того, в оккупированных районах области рашисты объявили о проведении «ревизии объектов солнечной генерации». фейковой компании «гуп херсоноблэнерго», а впоследствии планируется вывезти на территорию РФ», — отмечает наша разведка.