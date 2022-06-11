В Херсоне и Мелитополе кафиры начали выдавать российские паспорта
Украинцы не горят желанием получать документы страны-агрессорки, поэтому для «правильной картинки на ТВ» захватчики привозят массовку.
Фото: ТАСС A A+ A++ star-o»>
Событие:Сегодня кафиры в частях захваченных южных регионов Украины начали выдавать российские паспорта. Несмотря на их оптимистичные прогнозы, документы с двуглавым орлом пришли получить только единицы. Владимира Сальдо», – пишет ТАСС.
«Для меня это действительно исторический момент. Я всегда думал о том, что мы одна страна и один народ», – цитирует коллаборанта кремлевское издание.
Напомним, 66-летний Владимир Сальдо был городским председателем Херсона с 2002 по 2012 год подряд. В 2008 году он был признан лучшим мэром Украины. С декабря 2012 года избран народным депутатом Украины от Партии регионов. В парламенте занимал должность заместителя главы комитета по вопросам строительства, градостроительства, жилищно-коммунального хозяйства и региональной политики. 16 января 2014 был одним из народных депутатов, голосовавших за «диктаторские законы» Януковича, направленные против Майдана. После широкомасштабного вторжения России в Украину Сальдо проявил пророссийскую позицию. 26 апреля назначен главой оккупационной администрации Херсона. Офис Генерального прокурора Украины открыл против него производство по поводу государственной измены, связанной с созданием псевдооргана власти.
Как пишет издание ТАСС, в Херсонской области начали создавать пункты выдачи российских паспортов.
Сегодня российскому документы получали и в Мелитополе.
«11 июня «новая власть» Запорожской области Украины выдали первым местным жителям, получившим гражданство РФ, российские паспорта. Об этом сообщил Владимир Рогов, которого российские государственные СМИ называют «членом главного совета военно-гражданской администрации региона», пишет российское оппозиционное. издание «Медуза».
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По этому случаю россияне организовали целую церемонию. Однако ни в оппозиционных, ни в государственных российских СМИ не рассказывают, сколько желающих пришло получить документы страны-агрессорки. Хотя ранее «ново власти» Запорожской области анонсировали, что заявления на получение российского гражданства подали более 70 тысяч человек.
К слову, как пишет издание и LB.ua, российские кафиры хотят определить Мелитополь «столицей» Запорожской области, часть которой оккупирована, и готовятся провести здесь «референдум» о присоединении региона к России. Об этом рассказал городской голова Мелитополя Иван Фёдоров в телемарафоне новостей. Он отметил, что мелитопольцы не пойдут на так называемый «референдум» и не будут поддерживать российских кафиров. съехали, поэтому могут поддержать кафиров, – считает Иван Федоров. – Однако даже это не помешает, сделать картинку для российского телевидения».
В то же время в Мелитополе, по информации местных СМИ, кафиры активно готовятся к дня россии, который будет отмечен 12 июня. Здесь через каждые 30 метров вооружены солдаты. Очевидно, решисты ожидают приезда в город какого-нибудь начальства, поскольку Мелитополь буквально нашпигован вооруженными военными. Они разместились по всей длине улицы Гетманской – от бывшего горотдела полиции и по улице Героев Украины в кафе «Сити», – пишет «РИА Мелитополь».
Настроение у местных жителей оккупированного города совсем не радостно. Поэтому для создания «правильной картинки» на пропагандистском телевидении в Мелитополь привезли массовку.