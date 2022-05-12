В Харьковской области председатель суда сотрудничала с оккупантами, – ДБР
В оккупированном Мелитополе коллаборанты начали чесаться между собой за власть.
Фото: ДБР A A+ A++ Содержание: Руководитель одного из районных судов Харьковщины готовилась осуществлять правосудие по российскому законодательству. Об этом сообщает ДБР.
Детали и комментарии:«Оперативщики ДБР установили, что после оккупации одного из населенных пунктов области, глава местного суда лично начала подготовку судебного учреждения к сотрудничеству с врагом. Для быстрого возобновления работы суда уже по российскому законодательству подозреваемая пыталась собрать команду «единомышленников». Она активно призвала своих подчиненных изменить Украину и уже вместе осуществлять так называемое «судопроизводство» оккупационных властей. Также подозреваемая искала поддержку и среди местных стражей порядка, которым предлагала сотрудничество с агрессором», – говорится в информации на официальном сайте ДБР.
Сейчас следователи сообщили коллаборантке в судейской мантии о подозрении в государственной измене по части ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса. Если вина будет доказана, то ей грозит 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение с конфискацией имущества.
А в оккупированной Боровской общине на Харьковщине отдельные полицейские перешли на сторону захватчиков. Об этом сообщил в Telegram поселковый совет.
«Управляет общиной российская военная комендатура и полицейские из числа местных коллаборантов. Есть информация, что некоторые бывшие сотрудники полиции перешли на сторону оккупантов. Эти лица уже уволены с должностей в Национальной полиции Украины и в отношении них возбуждены уголовные дела. Согласились ли они сотрудничать по собственному желанию или по принуждению и пыткам, выяснит следствие», – указывается в сообщении.
Но, оказывается, в некоторых оккупированных городах коллаборанты уже начали враждовать между собой. В частности, в Мелитополе поклонники рашистов чешутся за власть. Как отмечает издание РИА «Мелитополь», в городе появились две группировки. Одно из них находится под «покровительством» фсб. В него входят «так называемая» (назначенная оккупантами) и.о. председателя городской военно-гражданской администрации Галина Данильченко, глава областной военно-гражданской администрации Евгений Балицкий, глава Мелитопольской администрации Андрей Сигута и другие. Они уже обустроили офис во Дворце культуры имени Шевченко.
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«Вторая группа (также выдвинутая рашистами) – член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов, его боевая подруга-сепаратистка Екатерина Уманец, лидер левых сил и одиозный депутат городского совета Тарас Генов и другие, – сообщает РИА «Мелитополь» .– Каждая из групп стремится занять ключевые должности в городе и области. Ситуация осложняется тем, что нет утвержденной иерархии между самими оккупационными структурами. в Запорожье СБУ предотвратила теракт и задержала исполнителя. Злоумышленником оказался 56-летний житель Днепра. Он хотел посеять хаос и панику среди населения и для этого спланировал преступление на объекте массового скопления людей в центре города.
«Взрывное устройство изготовило само и замаскировало его под костыль. , а для усиления эффекта поражения – нашпиговал взрывчатку элементами впечатляющего действия: гвоздями и болтами. сообщает СБУ.
Сотрудникам спецслужбы удалось раскрыть его преступные намерения и сработать на опережение. Злоумышленника задержали в его «подпольном» доме, а взрывчатку обезвредили.