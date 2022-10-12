В Харьковской области действовала агентурная сеть российской разведки. Сын одного из организаторов служит в ВСУ
Кремлевские муртады корректировали нанесение ракетно-артиллерийских ударов и «охотились» за HIMARS.
Событие: Украинская контрразведка обезвредила многофункциональную сеть российской разведки в Харьковской области. Предатели помогали врагу прицельно бить по Вооруженным силам Украины
Детали и комментарии:«Контрразведка СБУ провела еще одну спецоперацию в Харьковской области, в результате которой разоблачила и прекратила деятельность агентурной сети России. Предатели действовали по заказу российской военной разведки, более известной, как игру, и имели широкий спектр задач», – отметил спикер СБУ Артем Дехтяренко.
Пособники врага собирали и передавали информацию о дислокации Сил обороны Украины и военной техники, занимались корректировкой и отчитывались о результатах нанесения ракетно-артиллерийских ударов России по объектам Украины, «охотились» за ракетными системами HIMARS.
«Организаторами сети являются двое жителей Харьковщины. Они сформировали группу информаторов из круга своих знакомых и друзей, которых использовали «в темную», — отметили в спецслужбе. — В частности, создали группы в мессенджерах, в которых, маскируясь «бытовыми разговорами», узнавали о результатах «прилетов» по объектам, а также о передвижении украинской военной техники, ее количестве и виде. Оба организатора согласились на сотрудничество с РФ по идеологическим соображениям и из-за обещаний «высоких должностей» в случае оккупации региона. Также за каждую порцию информации они получали денежное вознаграждение».
читайте также: Единственная в Украине семья с пятернятами кардинально изменила жизнь из-за войны: пол года живут в Португалии Один из организаторов вражеской агентурной сети в начале полномасс оккупированную территорию и оттуда продолжил свою подрывную деятельность, и это при том, что его сын является военнослужащим Вооруженных сил Украины и воюет против рашистов.
СБУ задержала кремлевского агента, оставшегося на подконтрольной Украине территории. обысков были получены доказательства его преступного сотрудничества с врагом.Следователи объявили фигуранту о подозрении в государственной измене в условиях военного положения.Ему грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.Контрразведчики устанавливают всех причастных к деятельности в ущерб государственной безопасности Украины