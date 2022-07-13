В гости к Сергею Реброву. Андрей Ярмоленко подписал контракт с клубом «Аль Айн»
Капитан сборной Украины будет играть под руководством тренера, с которым в течение трех лет работал в «Динамо».
Фото УАФ. A A+ A++
Событие:Футболист сборной Украины Андрей Ярмоленко стал игроком эмиратского «Аль-Айна», главным тренером которого является украинец Сергей Ребров.
Детали и комментарии:В арабский клуб Ярмоленко перешел на правах свободного агента, статус которого получил по истечении срока действия контракта с лондонским «Вест Хэмом». Соглашение Ярмоленко с «Аль-Айном» рассчитано на один год. Новый клуб ОАЭ уже представил футболиста, выложив на своей странице в Twitter видео с ним. Для Ярмоленко «Аль-Айн» стал третьим зарубежным клубом в карьере после дортмундской «Боруссии» и «Вест Гема». Перед этим он в течение десяти лет (с 2007 по 2017) выступал за «Динамо», причем в период с 2014 по 2017 годы играл именно под руководством Реброва.
В предыдущем сезоне 2021/22 Ярмоленко сыграл за «Вест Хэм» 33 матча во всех турнирах, забив три гола, сделав три ассиста и получив одну желтую карточку. Стоит заметить, что из 33-х матчей, которые атакующий полузащитник сборной Украины провел в сезоне-2021/2022 в составе английского «Вест Хэма», он отыграл от стартового до финального свистка всего четыре, а в общей сложности провел на поле 1042 минуты, а это всего примерно 11,5 полных матчей. Для поддержки тонуса нашему парню приходилось даже играть за молодежную команду «Вест Хэма» (U-23) в Премьер-лиге-2. И это при том, что в лондонском клубе Ярмоленко был вторым самым оплачиваемым футболистом с ежегодной зарплатой в 6 миллионов фунтов.
Теперь спортсмену из Чернигова придется помочь «Аль Айну» защитить титул чемпиона страны, который команда завоевала под руководством Сергея Реброва. Также «Аль Айн» является действующим обладателем Кубка ОАЭ и самым титулованным клубом страны, имея в своей коллекции 14 чемпионств (по 7 – в «Аль Агли» и в «Айл Васла»). С июля 2016 арабским клубам официально разрешено носить звезды во время матчей чемпионата. В ОАЭ практикуется присваивать одну звезду на каждые пять выигранных титулов, так что в случае завоевания 15 чемпионства игроки и тренеры «Аль Агли» смогут носить три звезды на футболках.
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«Привет, болельщики «Аль-Айна». Я рад присоединиться к этому большому клубу. Обещаю вам сражаться за эту футболку», — написал Ярмоленко в Twitter.
Добавим, что этим летом 32-летний капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко вел переговоры с киевским «Динамо» о возможном возвращении в клуб, но эти переговоры не увенчались успехом. Также его услугами интересовались клубы из США и английский «Фулгэм».