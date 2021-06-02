В Госдуме предложили законопроект по защите аварийных домов-памятников архитектуры и их жильцов
В Госдуму предложили внести изменения в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ» и в Жилищный кодекс РФ. Поправки позволят сохранить аварийные многоквартирные дома – объекты культурного наследия, прояснить особенности капитального ремонта в них, а также обеспечить жилищные права собственников жилья в таких домах.
Согласно законопроекту предлагается урегулировать действия органов власти по отношению к многоквартирным домам-памятникам, находящимся в аварийном состоянии, и к их жильцам, а также дополнить Жилищный кодекс РФ положениями о проведении работ по капитальному ремонту многоквартирных домов-памятников в соответствии с Федеральным законом об объектах культурного наследия с привлечением средств инвесторов.
Среди соавторов законопроекта – депутат Госдумы от Башкортостана Павел Качкаев. Он приводит данные, что в 66 субъектах Российской Федерации (в том числе в нашей республике) таких многоквартирных домов более 12 тысяч.
Каждый человек должен заботиться о сохранении исторического и культурного наследия, беречь памятники истории и культуры в интересах настоящего и будущего поколения народа РФ, это прописано в нашей Конституции. Проект федерального закона направлен именно на реализацию этой обязанностей россиян. Мы вместе должны сохранить облик наших городов для сохранения в них комфортной городской среды.
Павел Качкаев, депутат Госдумы от Башкортостана
Он пояснил, что согласно действующему законодательству, многоквартирный дом может быть признан аварийным и подлежащим сносу или реконструкции. Но снос объекта культурного наследия, в том числе, являющегося многоквартирным домом, запрещен, а реконструкция не предусмотрена. Это приводит к правовой неопределенности действий органов власти по отношению к многоквартирным домам-памятникам, находящимся в аварийном состоянии, и к жильцам этих домов.
Нельзя допустить снос таких домов – объектов культурного наследия, нужны обязательные работы по сохранению таких домов. Законопроект предлагает дополнить жилищный кодекс новой частью, в которой это будет указано, в соответствии с Федеральным законом об объектах культурного наследия.
Павел Качкаев, депутат Госдумы от Башкортостана
При вступлении закона в силу, если в установленный срок не проведены работы по сохранению такого дома, земельный участок, на котором он расположен, будет изъят для государственных или муниципальных нужд, подлежит изъятию каждое жилое помещение в указанном доме. Собственникам квартир в таких домах предложат жилье взамен или компенсацию.
Предполагается, что такие многоквартирные дома – объекты культурного наследия могут быть: 1) переданы арендатору на условиях льготной арендной платы, 2) могут быть приватизированы «за рубль» с обязательным восстановлением в дальнейшем новым собственником. 3) могут быть вовлечены в концессионные соглашения, соглашения государственно-частного, муниципально-частного партнерств.
Поправки в закон позволят заинтересовать инвесторов в покупке расселенных домов-памятников для проведения работ по их сохранению, в том числе, приспособления для современного использования.