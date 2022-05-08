В городе находится 2,2 миллиона человек, мэр Киева
Виталий Кличко рассказал о ситуации в городе. Фото: Киевсовет
До начала военных действий в городе ночевало примерно 3,5 млн человек.
Об этом рассказал Киевский городской голова Виталий Кличко в интервью Радио НВ.
«До начала военных действий в городе ночевало примерно 3,5 млн человек. Ночью и днем — разные показатели: днем приезжает около миллиона из области. Когда начались военные действия, киевляне начали уезжать. Это преимущественно были женщины и дети. Наименьшая цифра пребывания людей в нашем городе составляла около одного миллиона людей», — отметил он.
По словам Виталия Кличко, поименно подсчитать нельзя, но власть опирается на то, что у каждого киевлянина есть мобильный телефон и их количество подсчитать можно.
Наибольшей проблемой городов мэр Киева назвал то, что мы живем во времена военного положения.
«Жизнь мы должны рассматривать через призму правил. Моя задача, как менеджера столицы, предоставлять сервисы киевлянам. В полном объеме мы не можем предоставлять такие сервисы и прошу с пониманием относиться к этому»,— рассказал он.
Общественный транспорт работает еще не в обычном режиме, некоторые маршруты еще не открыты. Есть ограничения с предоставлением услуг в центрах социальных печеслуг.
Напряженная работа во всех коммунальных предприятиях. Например, в коммунальном предприятии Киевпастрансервис, отвечающем за перевозку пассажиров, коллектив до военных действий насчитывал 4,5 тысяч сотрудников. На сегодняшний день осталось полторы тысячи: часть этих людей эвакуировались, часть — пошла в ряды Вооруженных сил Украины. Поэтому предприятие работает в меньшем составе, но в более напряженном состоянии. Это касается водоснабжения, уборки мусора, благоустройства.
«Впрочем, у нас есть все и не прекращалось в жесткие времена атаки на Киев. Это касается водоснабжения, тепла, электроснабжения, связи»,— подчеркнул мэр столицы.
Также Виталий Кличко отметил, что бизнес возобновляет работу, но пока работает в ограниченном формате.
«Убежденный, по условиям мира и спокойной жизни, в Киеве все восстановится, думаю, что в течение месяца», — сказал он.
Мэр Киева отметил, что все пока беспокоят постоянные сообщения об угрозах из воздуха— ракетных обстрелов. Он попросил всех соблюдать требования, спускаться в бомбоубежища и не пренебрегать этими правилами, потому что в любую минуту любое здание города, к сожалению, пока может быть обстрелян.
Напомним, ПВО западного образца на днях усилит защиту столицы
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»