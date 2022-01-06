В Голосеевском районе установили еще один светофор и изменили схему движения
Светофор заработал на проспекте Науки, 55. Фото: Центр организации дорожного движения
Новый светофорный объект заработал на проспекте Науки, 55. Он состоит из 26 светодиодных светофоров — пешеходных и транспортных.
Так что пешеходы теперь будут переходить дорогу на этом участке через проспект Науки, улицы Адмирала Ушакова и Маршальскую на сигнал светофора, что безопаснее, чем только «. Для этого здесь установлены и настроены десять светофоров.
Движение автомобилей регулируется 16 светофорами.
Весь объект подключили к автоматизированной системе управления дорожным движением, следовательно, за его работой круглосуточно будут наблюдать в дистанционном режиме.
В пределах внедрения новой схемы на этой локации также убрали конфликтные точки — левый поворот с проспекта Науки на улице Маршальскую и Ушакова (при движении сбоку Столичного шоссе). Об изменениях предупреждают новые дорожные знаки, в частности: 2.1 «дать дорогу»; 2.3 «главная дорога»; 3.2 «движение механических транспортных средств запрещено»; 3.21 «въезд запрещен»; 4.2 «движение прямо или справа»; 5.16 «направления движения полосами» и другие.
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»