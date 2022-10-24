В Голосеевском районе водитель застрелил другого водителя

magictr | 24.10.2022 | Новости | Комментариев нет

В Голосеевском районе водитель застрелил водителя

Патрульные приехали на вызов. Фото: Борис Корпусенко

В общей сложности троих мужчин, причастных к убийству, задержали столичные патрульные.

В патрульной полиции Киева рассказали, что на линию 102 поступило сообщение о стрельбе на улице Академика Глушкова.

< Оказалось, что между мужчинами произошел дорожный конфликт. Водитель и пассажиры Lexus избили водителя Hyundai, после чего вождь внедорожника произвел выстрел в сторону оппонента. 34-летний потерпевший от полученных травм скончался.

Прибыв на место происшествия, инспекторы опросили очевидцев, после чего патрульные передали другим экипажам марку и цвет автомобиля, а также направление, куда поехали злоумышленники. Инспекторы нашли и задержали водителя и двух пассажиров. .jpg» alt=»В Голосеевском районе водитель застрелил другого водителя» />

Задержанные мужчины. Фото: Патрульная полиция Киева

Для выяснения всех обстоятельств происшествия на месте работали следователи Голосеевского управления полиции.

Недавно в Броварском районе конфликт тоже закончился убийством. Муж схватил металлический прут и ударил женщину по голове, в результате чего она умерла.

Ольга КОСОВА, «Вечерний Киев»

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