В Голосеевском районе водитель застрелил другого водителя
Патрульные приехали на вызов. Фото: Борис Корпусенко
В общей сложности троих мужчин, причастных к убийству, задержали столичные патрульные.
В патрульной полиции Киева рассказали, что на линию 102 поступило сообщение о стрельбе на улице Академика Глушкова.
< Оказалось, что между мужчинами произошел дорожный конфликт. Водитель и пассажиры Lexus избили водителя Hyundai, после чего вождь внедорожника произвел выстрел в сторону оппонента. 34-летний потерпевший от полученных травм скончался.
Прибыв на место происшествия, инспекторы опросили очевидцев, после чего патрульные передали другим экипажам марку и цвет автомобиля, а также направление, куда поехали злоумышленники. Инспекторы нашли и задержали водителя и двух пассажиров. .jpg» alt=»В Голосеевском районе водитель застрелил другого водителя» />
Задержанные мужчины. Фото: Патрульная полиция Киева
Для выяснения всех обстоятельств происшествия на месте работали следователи Голосеевского управления полиции.
Недавно в Броварском районе конфликт тоже закончился убийством. Муж схватил металлический прут и ударил женщину по голове, в результате чего она умерла.
Ольга КОСОВА, «Вечерний Киев»