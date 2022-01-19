В Голосеевском районе во время пожара обгорела женщина
19.01.2022 | Новости | Комментариев нет|
На месте происшествия работали 10 огнеборцев. Фото: ГУ ГСЧС в Киеве
Столичные огнеборцы погасили огонь в частном доме на Саперной слободке.
Пожар вспыхнул на Стратегическом шоссе в Голосеевском районе. Огонь в одноэтажном доме возник на чердаке. В ходе разведки спасатели обнаружили женщину, возрастом около 60 лет, которая пыталась выйти из охваченного пламенем дома. Ее с ожогами лицо и рука госпитализировали в больницу.
Огонь возник на чердаке
На месте события работали 10 огнеборцев. Что стало причиной пожара, пока неизвестно.
Еще один пожар произошел сегодня, 18 января, в кафе на Сырце. К счастью, обошлось без пострадавших.
Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»