В Голосеевском районе в пожаре погиб мужчина
07.02.2022 | Новости | Комментариев нет|
На месте происшествия работали 15 спасателей. Фото: ГУ ГСЧС в Киеве
При тушении пожара в отселенном двухэтажном здании спасатели нашли обгоревшее тело мужчины.
Сообщение о возгорании на проспекте Голосеевском, 116-А, поступило чрезвычайным в воскресенье, 6 февраля, в 22:29. В покинутом здании горел мусор на площади 20 квадратных метров.
Менее чем за полчаса спасатели справились с пожаром. Тело мужчины, вероятно, бездомного передали правоохранителям, которые будут выяснять все обстоятельства происшествия.
В конце минувшей недели спасатели во время тушения пожара в квартире на Чоколовке нашли мертвым мужчину. который, вероятно, задохнулся дымом.
Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»