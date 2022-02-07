В Голосеевском районе в пожаре погиб мужчина

magictr | 07.02.2022 | Новости | Комментариев нет

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На месте происшествия работали 15 спасателей. Фото: ГУ ГСЧС в Киеве

При тушении пожара в отселенном двухэтажном здании спасатели нашли обгоревшее тело мужчины.

Сообщение о возгорании на проспекте Голосеевском, 116-А, поступило чрезвычайным в воскресенье, 6 февраля, в 22:29. В покинутом здании горел мусор на площади 20 квадратных метров.

Менее чем за полчаса спасатели справились с пожаром. Тело мужчины, вероятно, бездомного передали правоохранителям, которые будут выяснять все обстоятельства происшествия.

В конце минувшей недели спасатели во время тушения пожара в квартире на Чоколовке нашли мертвым мужчину. который, вероятно, задохнулся дымом.

Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»

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