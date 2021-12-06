В Голосеевском районе продолжают искать пропавшего мужчину
Муниципалы прочесали парк Рыльского. Фото: Муниципальная охрана
Бойцы Муниципальной охраны присоединились к поисковой операции мужчины, который пропал без вести более двух недель назад.
В минувшее воскресенье, 5 декабря, снова искали 34-летнего Антона Шкуренко, пропавшего 19 ноября на улицы Казацкой в Голосеевском районе. Муж вышел из работы в магазин и пропал.
Муниципалы вместе с родными и близкими Антона прочесали Совские пруды, парк имени Максима Рыльского, и другие близлежащие к месту исчезновения зеленые зоны. Поисковые работы также провели на территории расположенного рядом монастыря. abd7cef.jpg» alt=»В&Nbsp;Голосеевском районе продолжают искать пропавшего мужчину» />
Мать пропавшего Антона продолжает его искать
В Муниципальной охране рассказали, что рейд не принес желаемого результата, но поисковая группа получила новую информацию, которая возможно поможет найти мужчину.
Всех, кто, возможно, видел Антона или знает его местонахождение, просят связаться с родителем по телефону 093 00 64 568, или позвонить на линию МВД по номеру 102.
Антон Шкуренко. Фото с сайта sarva.org.ua
Признаки пропавшего Антона Олеговича Шкуренко:
- возраст: 34 года (родился 12 августа 1987 года);
- рост: 180 сантиметров;
- телосложение: худощавое;
- волосы: темные;
- цвет глаз: карие.
- был одет: в рабочую грязную одежду (темно-синие брюки, коричневая куртка, белые кроссовки);
- особые приметы: на носу шрам от операции.
Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»