В Голосеевском районе пожилых людей ежедневно снабжают продуктами и горячими обедами

magictr | 16.04.2022 | Новости | Комментариев нет

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Терцентр соцобслуживания Голосеевского района ни на мгновение не прекращал работу

Когда украинские защитники отогнали российских кафиров от столицы и освободили Киевщину, жители постепенно начали возвращаться домой. Среди них и часть сотрудников Территориального центра социального обслуживания Голосеевского района, которые в начале полномасштабного вторжения выехали с детьми в более безопасные места.

Впрочем, терцентр ни на миг не прекращал работу и доставлял своим лекарства и средства гигиены. Сейчас за сутки социальные рабочие принимают около 50 звонков.

Как рассказала «Вечернему Киеву» директор Территориального центра социального обслуживания Голосеевского района Оксаны Рубан, сегодня стало гораздо легче работать, ведь жизнь в Киеве понемногу налаживается.

У&Голосеевском районе пожилых людей ежедневно обеспечивают продукты и> Терцентр соцобслуживания Голосеевского района Оксана Рубан</p> <p>«С начала полномасштабного вторжения российских оккупантов у нас осталось только 20 соцработников. Ведь многие люди эвакуировались с семьями в другие регионы Украины или за границу. Теперь у нас 50 социальных рабочих. Каждый из них обслуживает по возможности за день пять человек. Соцработникам приходится в основном пешком посещать своих подопечных. Ведь общественный транспорт в столице еще не полностью возобновил свою работу. Конечно, развозить продуктовые наборы и горячие обеды нам помогают волонтеры», — рассказала Оксана Рубан. Кстати, социальные рабочие, кроме доставки продуктов, лекарств и средств личной гигиены, помогают своим подопечным, нуждающимся в постороннем уходе. вести домашнее хозяйство Они делают влажную уборку, готовят еду, оплачивают коммунальные услуги и сопровождают к врачу. Кроме того, соцработники оказывают помощь в умывании, смене подгузников, нательного и постельного белья и т.д.</p> <p><img class=

Ежедневно соцработники помогают старикам

Терцентр социального обслуживания Голосеевского района сейчас занимается 954 лицами, а до начала полномасштабного российского вторжения было около 1800 . /p>

«Кто-то уехал из Киева, некоторых стариков родственники забрали к себе в другой район столицы. В то же время стало больше пожилых людей, оставшихся на уединении, потому что отказались эвакуироваться с семьями в более безопасные места. Мол, вы деть езжайте, устраивайтесь, а я буду уже здесь доживать свои века», — рассказала Оксана Рубан. Рабочий день Оксаны Васильевны начинается с самого утра со звонков, которые продолжаются до позднего вечера. В основном люди обращаются с просьбами доставить им продукты.

В основном люди обращаются с просьбами доставить им продукты

«В Голосеевском районе 70 лежачих стариков, которые еще нуждаются в подгузниках и пеленках. К счастью, наш терцентр полностью снабжен этими гигиеническими изделиями. Сегодня жизнь в Киеве понемногу налаживается, мы больше сплотились и продолжаем работать. Чувствуем мощную поддержку со стороны КГГА, районной администрации и волонтеров, которые сами нам звонят по телефону и предлагают помощь», — рассказала Оксана Рубан.

Также среди подопечных терцентра есть целые семьи, члены которых имеют инвалидность. Например, старушка мать не встает с кровати, а больной сын пенсионного возраста может передвигаться только по квартире. Именно такие люди чаще всего и обращаются за помощью, а сотрудники помогают им пережить войну.

Впрочем, даже в трудные времена не обходится без курьезов. По словам Оксаны Васильевны, были случаи, когда пожилые люди отказывались от вкусных горячих обедов, которые, кстати, готовят в ресторанах и кафе.

В&Голосеевском районе пожилых людей ежедневно обеспечивают продукт >Среди подопечных терцентра есть целые семьи, члены которых имеют инвалидность «Неудовлетворенные всегда были и будут. Бывает, что приносит соцработник продуктовый набор, но человек отказывается от картофеля, моркови и лука, и просит принести что-то другое. Кое-кто не хочет горячих обедов и заказывает другое „меню“. Впрочем, несмотря ни на что, никто не остается без внимания», — говорит Оксана Рубан.</p> <p>Напомним территориальные центры обеспечивают продуктовыми наборами людей, принадлежащих к социально незащищенным категориям, а также оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах. Речь идет о лицах с инвалидностью, одиноких людях пожилого возраста, паллиативных больных, вынужденных переселенцах и т.д.</p> <p>Если вы оказались в сложных жизненных обстоятельствах — обращайтесь к территориальным центрам своего района лично, или по телефонам:</p> <p>< ul></p> <li>Киевский городской территориальный центр социального обслуживания: 450-91-66, ул. Котельникова, 32/11;</li> <li>Терцентр Голосеевского района: 235-00-40, ул. Льва Толстого 25/2;</li> <li>Дарницкого района: 564-08-22, ул. Вербицкого, 9;</li> <li>Деснянского района: 515-20-18, ул. В. Беретти, 18; </li> <li>Днепровского района: 512-00-35, ул. Курнатовского, 7а;</li> <li>Оболонского района: 411-97-75, ул. Озерная, 18;</li> <li>Печерского района: 285-23-59, 093-559-44-95,ул. Бойчука (Киквидзе), 11а;</li> <li>Подольского района: 425-05-12, ул. Братская, 15/9;</li> <li>Святошинского района: 290-47-86, ул. Жмеринская, 22а;</li> <li>Соломенского района: 497-73-27, бул. В. Гавела, 83а;</li> <li>Шевченковского района: 238-03-89, ул. Богдана Гаврилишина, 11-А.</li> </ul> <p>Ранее <strong>первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник</strong> сообщил, что с начала полномасштабного российского вторжения горожане получили около 53 тысяч продуктовых наборов первой необходимости и свыше 53,7 тысячи горячих обедов. Кроме того, около 39 тысяч киевлян получили социальные услуги, в том числе услуги обслуживания на дому.</p> <p><strong>Александр ГАЛУХ</strong>, «Вечерний Киев»</p> <!-- adman_adcode_after --><!-- Yandex.RTB R-A-295084-1 --> <div id=

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