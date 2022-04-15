В Голосеевском районе пожилых людей ежедневно снабжают продуктами и горячими обедами
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Терцентр соцобслуживания Голосеевского района ни на мгновение не прекращал работу
Когда украинские защитники отогнали российских кафиров от столицы и освободили Киевщину, жители постепенно начали возвращаться домой. Среди них и часть сотрудников Территориального центра социального обслуживания Голосеевского района, которые в начале полномасштабного вторжения выехали с детьми в более безопасные места.
Впрочем, терцентр ни на миг не прекращал работу и доставлял своим лекарства и средства гигиены. Сейчас за сутки социальные рабочие принимают около 50 звонков.
Как рассказала «Вечернему Киеву» директор Территориального центра социального обслуживания Голосеевского района Оксаны Рубан, сегодня стало гораздо легче работать, ведь жизнь в Киеве понемногу налаживается.
Ежедневно соцработники помогают старикам
Терцентр социального обслуживания Голосеевского района сейчас занимается 954 лицами, а до начала полномасштабного российского вторжения было около 1800 . /p>
«Кто-то уехал из Киева, некоторых стариков родственники забрали к себе в другой район столицы. В то же время стало больше пожилых людей, оставшихся на уединении, потому что отказались эвакуироваться с семьями в более безопасные места. Мол, вы деть езжайте, устраивайтесь, а я буду уже здесь доживать свои века», — рассказала Оксана Рубан. Рабочий день Оксаны Васильевны начинается с самого утра со звонков, которые продолжаются до позднего вечера. В основном люди обращаются с просьбами доставить им продукты.
В основном люди обращаются с просьбами доставить им продукты
«В Голосеевском районе 70 лежачих стариков, которые еще нуждаются в подгузниках и пеленках. К счастью, наш терцентр полностью снабжен этими гигиеническими изделиями. Сегодня жизнь в Киеве понемногу налаживается, мы больше сплотились и продолжаем работать. Чувствуем мощную поддержку со стороны КГГА, районной администрации и волонтеров, которые сами нам звонят по телефону и предлагают помощь», — рассказала Оксана Рубан.
Также среди подопечных терцентра есть целые семьи, члены которых имеют инвалидность. Например, старушка мать не встает с кровати, а больной сын пенсионного возраста может передвигаться только по квартире. Именно такие люди чаще всего и обращаются за помощью, а сотрудники помогают им пережить войну.
Впрочем, даже в трудные времена не обходится без курьезов. По словам Оксаны Васильевны, были случаи, когда пожилые люди отказывались от вкусных горячих обедов, которые, кстати, готовят в ресторанах и кафе.