В Голосеевском районе горел частный дом

magictr | 16.12.2021 | Новости | Комментариев нет

В Голосеевском районе горел частный дом

В Голосеевском районе горел частный дом. Фото: пресс-служба ГСЧС.

Горов частный дом по пер. Серпуховскому.

Вчера, 14 декабря в Службу спасения поступил вызов о пожаре, возникшем на территории частной усадьбы по пер. Серпуховском, что в Голосеевском районе столицы.

На место происшествия немедленно прибыли огнеборцы и выяснили, что возгорание произошло в комнате одноэтажного кирпичного дома. В результате пожара сгорели деревянные и металлические конструкции крыши, поврежденные личные вещи, закопченные стены и потолок дома.

На месте происшествия работали четыре пожарных авто, а также 18 спасателей. Причины и обстоятельства пожара выясняют правоохранители.

На момент прибытия пожарных в здании никого не было. Жертв и пострадавших нет.

Причину возгорания устанавливают правоохранители.

Виктория ГРЕБЕНЬ, «Вечерний Киев»

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