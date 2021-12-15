В Голосеевском районе горел частный дом
В Голосеевском районе горел частный дом. Фото: пресс-служба ГСЧС.
Горов частный дом по пер. Серпуховскому.
Вчера, 14 декабря в Службу спасения поступил вызов о пожаре, возникшем на территории частной усадьбы по пер. Серпуховском, что в Голосеевском районе столицы.
На место происшествия немедленно прибыли огнеборцы и выяснили, что возгорание произошло в комнате одноэтажного кирпичного дома. В результате пожара сгорели деревянные и металлические конструкции крыши, поврежденные личные вещи, закопченные стены и потолок дома.
На месте происшествия работали четыре пожарных авто, а также 18 спасателей. Причины и обстоятельства пожара выясняют правоохранители.
На момент прибытия пожарных в здании никого не было. Жертв и пострадавших нет.
Причину возгорания устанавливают правоохранители.
Виктория ГРЕБЕНЬ, «Вечерний Киев»